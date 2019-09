“Perché si dice…” Il significato dei modi di dire italiani” oggi la presentazione a Fiorenzuola

Sabato 7 settembre 2019 alle ore 17 Giuseppe Mami e Alfonso Setti presentano il libro presso il Caffè Letterario del bar dell’ospedale di Fiorenzuola (PC)

FIORENZUOLA D’ARDA (PC) – SABATO 7 SETTEMBRE

Giuseppe Mami e Alfonso Setti presentano il libro “Perché si dice…” Il significato dei modi di dire italiani” a cura di Giuseppe Mami.

alle ore 17 presso il Caffè Letterario del bar dell’ospedale di Fiorenzuola (PC) in via Roma 35

Ingresso libero.

PREFAZIONE

Fin dall’adolescenza mi sono interessato a l’ etimologia ossia alla scienza che studia l’origine delle parole indagandone l’origine. Da quello sono passato allo studio dell’origine dei modi di dire italiani con i loro significati. Gli studiosi a volte non sono concordi nel dare una interpretazione esatta per cui vi sono diverse correnti di pensiero. Nell’elencare le varie ipotesi si incontrano diverse teorie in parte condivisibili o meno, io mi sono attenuto a quella che si definisce vulgata ossia la voce popolare per dare una risposta. Mi ritengo un modesto dilettante della materia e per lasciare una traccia ai miei numerosi amici ed amiche che mi hanno richiesto tale pubblicazione.

Vorrei ricordare il mio prof delle magistrali Ernesto Cremona finissimo filologo glottologo studioso del latino e del nostro dialetto per i suoi numerosi studi e ricerche ed avermi inculcato lo studio dei toponimi e quindi delle parole.

Vorrei ringraziare l’amico Armando Basini per la parte grafica ed impaginazione e tutte le persone amiche che mi hanno dato numerosi suggerimenti.

Ringrazio mia moglie e mio figlio per la pazienza dimostrata verso di me.

Giuseppe Mami