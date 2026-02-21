Per chi suona la campanella dal 22 al 24 febbraio al Teatro Bonci di Cesena

CESENA – Teatro Bonci

Piazza Guidazzi – Cesena

22-24 febbraio 2026

domenica ore 16.00 nell’ambito della rassegna tout public Un, due, tre… Teatro!

lunedì ore 10.00; martedì ore 9.15 e ore 11.00 nell’ambito della rassegna Teatro Ragazzi 2026

Per chi suona la campanella

con i danzatori della Compagnia Eleina D.

Samuel Puggioni, Gaia Stanghellini, Matilde Corni, Francesco Ayrton Lacatena, Roberto Vitelli

drammaturgia, regia, scene e luci Michelangelo Campanale

coreografie Vito Leone Cassano

voce Daniel Pennac

produzione La Luna nel letto, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

sostegno alla produzione Compagnia Eleina D.

in collaborazione con AulaLuna e Casa dello spettatore

prima assoluta

tout public – dai 6 anni

durata 50 minuti

Dopo Romeo e Giulietta nel 2023, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale coproduce con La Luna nel letto (in collaborazione con AulaLuna e Casa dello spettatore) il nuovo spettacolo di Michelangelo Campanale, Per chi suona la campanella, in prima assoluta al Teatro Bonci di Cesena domenica 22 febbraio (ore 16.00, nell’ambito della rassegna tout public Un, due, tre… Teatro!), lunedì 23 (ore 10.00) e martedì 24 (ore 9.15 e ore 11.00) in matinée per le scuole.

Il linguaggio scenico del regista – due volte Premio Eolo Award per i migliori spettacoli italiani rivolti alle nuove generazioni – si fonde con la trama coreografica di Vito Leone Cassano e la fisicità dei danzatori della Compagnia Eleina D. (Samuel Puggioni, Gaia Stanghellini, Matilde Corni, Francesco Ayrton Lacatena, Roberto Vitelli), per raccontare la storia di un bambino “difficile” che scopre il potere della fantasia. Il lavoro si chiude con una registrazione audio originale dello scrittore francese Daniel Pennac, che legge un testo di Campanale.

Un bambino, perso nella voce monotona della maestra, si lascia scivolare sul banco. È uno di quegli studenti considerati dall’istituzione scolastica “sfaticati” o “problematici” e sta vivendo uno dei giorni più duri per lui, in cui l’angoscia e il dolore sembrano averla vinta. Ma in quel vuoto, trova all’improvviso una via d’uscita.

Il piccolo scopre che il confine tra realtà e immaginazione può svanire e con esso le regole della scuola, del tempo e dello spazio. Il pavimento scompare, le pareti della classe si dissolvono, lasciando posto a mondi fantastici dove nulla è impossibile. Adesso può respirare. In questa libertà trova nuove forme di pensiero e di espressione, di conoscenza e meraviglia.

Danza contemporanea, teatro fisico, teatro d’attore e scenografie in continuo movimento si intrecciano in un racconto coinvolgente: l’interazione tra spazio scenico e platea immerge il pubblico nel viaggio onirico del protagonista, per un invito a vedere la scuola come luogo di infinite possibilità e occasioni.

Per chi suona la campanella è un’opera visionaria pensata per i ragazzi che parla anche agli adulti.

La rappresentazione di domenica 22 sarà audiodescritta per spettatori non vedenti e ipovedenti, grazie alla collaborazione con il Centro Diego Fabbri di Forlì, nell’ambito del progetto Teatro No Limits.

Nel Foyer la Biblioteca Malatestiana Ragazzi allestisce una sezione volante di libri da leggere e prendere in prestito, nell’ambito dell’iniziativa Che spettacolo! La biblioteca ragazzi va a teatro, una collaborazione fra ERT e la Biblioteca cittadina.

La La Luna nel Letto è un Centro di produzione riconosciuto dal MiC nell’ambito del teatro di innovazione, sperimentazione, infanzia e gioventù. Le sue creazioni sono state presentate in Italia, Svizzera, Romania, Cina e Colombia. Gestisce il Teatro Comunale di Ruvo di Puglia con attività multidisciplinari che intrecciano la produzione a programmazione e formazione.

Michelangelo Campanale è fondatore, regista, scenografo e light-designer della compagnia, formatore e direttore artistico del Teatro. Premio Eolo Award 2011 con lo spettacolo il Vecchio e il Mare, nel 2018 con Cappuccetto rosso ha ricevuto due importanti riconoscimenti: Spettacolo vincitore Festebà e Premio Infogiovani Young&Kids FIT Festival di Lugano. Nel 2021 ha presentato al festival Maggio all’Infanzia la produzione per i piccolissimi Jack e il fagiolino magico, con grande consenso di pubblico e critica. Negli anni ha collaborato con varie compagnie e artisti: tra gli altri, Circo El Grito, Equilibrio Dinamico, Principio Attivo Teatro, La Bottega degli Apocrifi, Giallo Mare Minimal Teatro, Eccentrici Dadarò, Teatro Pirata, Teatro Kismet, Teatro Excelsior di Bucarest. Per Crest ha firmato regia, scene e luci degli spettacoli Stori(e)giganti, La storia di Hansel e Gretel (Premio uccellino azzurro), Sposa Sirena (Premio uccellino azzurro); scene e luci per L’agnello; regia, scene, luci e drammaturgia per Biancaneve, la vera storia (Premio Eolo Award e Premio Padova – Amici di Emanuele Luzzati). Ha lavorato come scenografo e light designer con il Teatro Mummpitz di Norinberga per due produzioni e con l’Associazione OPS di Napoli per lo spettacolo Global Dionisus presso La Mama di New York. Attualmente collabora stabilmente con il gruppo internazionale Our Legacy Creation come consulente artistico in progetti di teatro, arte immersiva e organizzazione di grandi eventi, come l’apertura dei lavori della 45esima Sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO il 10 settembre 2023 a Riad (Arabia Saudita).

Il progetto Eleina D. nasce nel 2011 dall’incontro tra Leone Vito Cassano, giovane creativo dal linguaggio coreografico energico, sensibile alla contaminazione e fusione di stili, e Claudia Cavalli, danzatrice, acrobata e performer aerea dall’esperienza artistica internazionale.

Coreografo e direttore artistico della compagnia, Leone Vito Cassano si è specializzato in un linguaggio scenico che fonde danza contemporanea, performance aerea, physical theatre e creazione site-specific. Dopo gli esordi come solista della Compagnia Mvula Sungani, prende parte a tournée e gala internazionali e approfondisce la sua ricerca tra Italia, Francia, Asia e Stati Uniti. Con Eleina D. firma spettacoli e performance site-specific, tra cui Hell in the Cave nelle Grotte di Castellana, la produzione immersiva per l’Oriental Metropolitan Museum di Nanchino e coreografie per grandi eventi in Europa, Africa e Cina (lavorando per Ferrari, X-Factor, Dior). È autore di produzioni presentate nei festival internazionali Co-Esistenza (IDACO NYC), Humans (Fringe Bucarest), Anima Mundi (Teatri di Bari), Phobos (Ballet National de Marseille). Dal 2021 è direttore artistico del World Dance Movement – WDM Italy e docente ospite presso Move-it London, Broadway Dance Center e Peridance NY. Dal 2020 è coinvolto in progetti di team building aziendale attraverso la danza per Polis-Lombardia, nel biennio 2022-2023 ha ideato e diretto Sine-metu, un progetto di residenze artistiche sostenuto dal programma europeo HERMES Increase, in collaborazione con Equilibrio Dinamico e il Teatro Pubblico Pugliese.

