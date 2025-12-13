Passerini Landi, sabato 13 dicembre la presentazione del libro “A ogni pancia la sua dieta”

PIACENZA – Si terrà sabato 13 dicembre alle ore 17, presso il salone monumentale della biblioteca Passerini Landi, la presentazione del libro “A ogni pancia la sua dieta” (Red Edizioni, 2025) della gastroenterologa Samanta Mazzocchi, in dialogo con Laura Garnerone. Sarà l’occasione per passare in rassegna consigli pratici, menu e ricette per trasformare ogni pasto in una fonte di salute per il proprio microbiota. “Questo testo – sottolinea Samanta Mazzocchi – vuole essere un modo per prendere consapevolezza di sé prima di tutto imparando a conoscersi, e poi una guida per raddrizzare il proprio stile di vita partendo da quello che ingeriamo. Quante volte mi sento chiedere dai miei pazienti: cosa devo mangiare?…ecco da qui salterà fuori il modo adeguato per nutrirsi in base ai segnali del corpo di ognuno. Ma non solo, a volte non basta cambiare alimentazione, evitare alimenti particolari, ridurre l’introito calorico. Vi sarete spesso accorti che una dieta ipocalorica ha effetti diversi sul vostro organismo a seconda del periodo che state vivendo, della stagione o semplicemente dello stato d’animo. Ecco questo dipende da tutte le influenze che ha il vostro intestino in ogni momento della vita. In questo caso ci può venire in aiuto la medicina integrata con tutte le sue armi, per permettere che una dieta o un cambio nutrizionale possa fare l’effetto desiderato, possa permettere il recupero della tolleranza ad alcuni alimenti. Quindi diventa un come costruire il proprio pasto e con quali alimenti in base al proprio disturbo intestinale o cutaneo, emotivo… associato alla più adeguata terapia integrata (fitoterapia, micoterapia, terapia sul corpo), in modo che ognuno trovi il suo modo. Ci saranno anche semplici e poche ricette alla fine di ogni capitolo”. Samanta Mazzocchi, gastroenterologa, laureata all’Università di Pavia, ha conseguito un master in Alimentazione e dietetica vegetariana presso l’Università Politecnica delle Marche e un master in Fitoterapia presso l’Università di Siena. Attualmente lavora nel reparto di Medicina interna dell’Ospedale di Castel San Giovanni, e svolge attività ambulatoriale di gastroenterologia integrata. Per Red! ha pubblicato anche “La pancia, le sue emozioni e altre storie” (2024). Per informazioni: tel. 0523 492410 email biblioteca.passerinilandi@comune.piacenza.it