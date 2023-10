Parmareggio per il tredicesimo anno consecutivo a fianco di Pallacanestro Reggiana

REGGIO EMILIA – Il brand Parmareggio e Pallacanestro Reggiana consolidano il rapporto che dura da 13 anni: l’azienda reggiana resterà infatti Totem Sponsor del Club biancorosso.

“Abbiamo deciso di essere nuovamente al fianco della società biancorossa, rinnovando una partnership ormai consolidata nel tempo – ha dichiarato Giuliano Carletti, Amministratore Delegato di Caseifici Granterre – Una collaborazione che negli anni ci ha permesso di condividere emozioni, valori, momenti di divertimento e grandi soddisfazioni.”

“Abbiamo ritenuto importante far parte ancora una volta del pool degli sponsor di Pallacanestro Reggiana. Da quest’anno Parmareggio è diventato uno dei principali marchi di GranTerre, un Gruppo che attraverso i suoi brand è fortemente legato al territorio, alla tradizione ma con uno sguardo sempre rivolto all’innovazione e allo sviluppo – continua Maurizio Moscatelli (FOTO), Direttore Generale di Caseifici Granterre – I principi dello sport e il forte legame con il territorio sono valori che da sempre ci uniscono, comuni e condivisi con Pallacanestro Reggiana, una realtà protagonista della tradizione sportiva e che ricopre un importante ruolo nel panorama sportivo nazionale ed internazionale.”

Il brand Parmareggio con la gamma di prodotti presenti nella totalità della Distribuzione Moderna, è da anni un riferimento per il consumatore nel mercato del Parmigiano Reggiano e del Burro e la prima azienda del settore ad aver comunicato i valori della propria marca attraverso una campagna televisiva. La capacità di innovazione è stata un elemento determinante che ha permesso, attraverso una intensa attività di ricerca, di sviluppare nuovi prodotti e soprattutto nuove occasioni di consumo del Parmigiano Reggiano.

Il 1° aprile 2022, con la creazione di Caseifici Granterre SpA, azienda italiana leader nel mondo dei formaggi DOP, si è conclusa l’integrazione tra Agriform e Parmareggio, due realtà veneto/emiliane riferimenti rispettivamente nel Grana Padano DOP e nel Parmigiano Reggiano DOP.

Il 1° marzo 2023 è nato ufficialmente GranTerre, un brand che è al contempo company name – a rappresentare l’unica identità che lega Salumifici Granterre (ex Grandi Salumifici Italiani) e Caseifici Granterre – e brand “federatore”, che aggiunge il proprio valore alle caratterizzazioni che accompagnano marche già molto note ai consumatori come Parmareggio, Casa Modena, Senfter, Agriform, Alcisa, Teneroni e altre, un valore costituito dal patrimonio di persone, competenze, storie, specializzazioni e territori che rappresentano i punti di forza e la distintività di GranTerre.

Eccellenze italiane (DOP e IGP) dei salumi (Prosciutto di Parma e San Daniele, Salame Cacciatore, Speck Alto Adige, Mortadella Bologna e altri) e dei formaggi stagionati (Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Asiago, Piave e altri), coniugando la tradizione dei nostri territori, grande capacità industriale e sostenibilità.