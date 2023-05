Parma: siglata convenzione per la promozione delle tematiche del settore accise, dogane e delle politiche doganali

PARMA – L’Università di Parma, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Fondazione Collegio Europeo di Parma hanno siglato una convenzione per rinnovare la loro collaborazione al fine di promuovere e diffondere le tematiche del settore accise, dogane e le politiche doganali dell’UE.

L’obiettivo della convenzione è quello di promuovere attività formative e divulgative coinvolgendo gli studenti italiani e stranieri in seminari, tirocini, laboratori, stage, tesi, nonché di svolgere attività di ricerca scientifica, nell’ottica di assicurare un’azione sinergica nel sostenere l’export e l’internazionalizzazione.

L’attenzione è rivolta in particolare alle tematiche relative alla normativa doganale, con particolare attenzione al ruolo dell’Agenzia nell’agevolare l’accesso agli strumenti e alle semplificazioni previste in attuazione delle politiche doganali dell’Unione Europea.

Il Direttore Territoriale per l’Emilia Romagna e le Marche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marco Cutaia, ha dichiarato: “Siamo convinti che questa collaborazione rappresenti un’opportunità unica per rafforzare il dialogo tra l’Agenzia e le istituzioni accademiche, nonché l’occasione per promuovere una maggiore conoscenza della normativa doganale europea. La partecipazione degli studenti italiani e stranieri rappresenta un elemento fondamentale per garantire la diffusione di una cultura doganale europea tra le nuove generazioni che rappresentano anche la futura forza lavoro, altamente qualificata, del settore”.