Pallanuoto femminile: domenica 23 maggio concentramento a Parma per la serie B della Sport Center

PARMA – Dopo quasi dopo oltre un anno, il Setterosa della Polisportiva Sport Center Parma domenica 23 Maggio torna in vasca a giocare per il Campionato di Serie B. La società parmigiana ospiterà il primo dei tre concentramenti previsti dalla Federazione Italiana Nuoto per la stagione 2020/2021 al Centro Sportivo Ercole Negri. Nel girone 5, organizzato dal Comitato Regionale Marche, le ragazze allenate da Natalia Kutuzova, bronzo a Sidney 2000, e Andrea Delmonte affronteranno la T.M.PN Moie di Ancona e la Pescara. NPN. La prima classifica del girone conquisterà l’accesso alle semifinali.

“Tornando a giocare dopo così tanto tempo e contro avversarie che non abbiamo mai affrontato non sappiamo cosa aspettarci da questo primo concentramento – spiega Natalia Kutuzova –. Ripartire giocando in casa, anche se non ci sarà pubblico, ci darà comunque una motivazione in più. Le ragazze da ottobre ad oggi hanno continuato ad allenarsi con tante limitazioni, per lungo tempo abbiamo dovuto evitare la fase di contatto e concentraci sul lavoro condizionale, con tanto nuoto e poca palla. La nostra squadra si presenta ai nastri di partenza con un’età anagrafica tra le più basse per la Serie B ma è comunque un gruppo che sta crescendo insieme da alcuni anni e le giocatrici si conoscono bene”.

Dopo 3 mesi lontano dalla squadra, la Kutuzova è tornata dalla Russia in tempo per essere presente per l’inizio della stagione: “Stare così tanto tempo lontano dalla squadra, per forze di causa maggiore mi è dispiaciuto molto. Visto che in Russia lo sport non si è mai fermato, ho sfruttato l’occasione per vedere al lavoro alcune squadre e confrontarmi con alcuni colleghi” conclude l’allenatrice della Sport Center Parma

Programma del concentramento:

10.30 Sport Center Parma vs T.M.P Moie 11.45 LRN Perugia vs Pescara NPN 15.00 T.M.P Moie vs LRN Perugia 16.15 Pescara NPN vs Sport Center Parma

Prossimi concentramenti: Domenica 6 Giugno a Moine (AN); Domenica 20 Giugno a Pescara.