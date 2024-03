Pace e Ambiente al centro della Fiera dei Service e Club Rotary dei Distretti 2050 e 2072

PIACENZA – Si è svolta il 20 marzo, in Municipio, la conferenza stampa di presentazione dell’evento Rotary Expo – Fiera dei Service e dei Club dei Distretti 2050 e 2072, in calendario nel fine settimana nella cornice di Spazio Volumnia, nella ex chiesa di Sant’Agostino, il cui programma si articolerà in due filoni tematici, dedicati alla pace e all’ambiente, prevedendo inoltre la consegna del premio “Service Above Self”.

Accanto all’assessora alle Politiche ambientali Serena Groppelli e all’assessore alle Politiche Giovanili Francesco Brianzi, a illustrare i dettagli dell’iniziativa erano presenti: Fiorella Sgallari, governatrice del Rotary Distretto Emilia-Romagna e San Marino (in collegamento da remoto), Tiziana Meneghelli, assistente del Governatore Rotary 2050 Luigi Maione, Stefano Pavesi e Simone Costa, past president rispettivamente del Rotary Distretto e del Rotaract di Fiorenzuola D’Arda, Raffaele Veneziani presidente del Distretto Rotary Farnese Piacenza, Fabio Dragoni presidente del Distretto Rotary Valtidone, il consigliere del Rotary Piacenza Augusto Pagani e l’organizzatore della manifestazione, Corrado Pati.

SI SVOLGE A PIACENZA “ROTARY EXPO”, LA PRIMA FIERADEI SERVICE E DEI CLUB DEI DISTRETTI 2050 E 2072

Sarà la splendida ex chiesa di Sant’Agostino a tenere a battesimo, sabato 23 marzo dalle 9.30 alle 18, “ROTARY EXPO”, la prima fiera dedicata ai service e ai club dei due distretti rotariani confinanti 2050 e 2072.

Una data scelta non a caso, in quanto il 22 marzo cade la Giornata mondiale dell’Acqua, il bene più prezioso della nostra umanità.

“La nostra fiera dei service e dei club – spiega il governatore del Distretto 2050, Luigi Maione – insieme agli amici del Distretto 2072 è dedicata all’acqua, a quel bene primario, essenziale per la vita di tutti i noi e di tutti i popoli della Terra. Noi rotariani lo sappiamo bene perchè fornire acqua e strutture igienico-sanitarie è una delle nostre 7 aree di intervento, a livello locale e internazionale, perchè senza Acqua non c’è Pace.

E’ davvero compito arduo ricordare gli innumerevoli interventi che i nostri soci pronti ad agire seguendo la nostra linea guida service above self, progettano e realizzano trovando soluzioni adeguate ai problemi che assillano l’umanità. Ed è per questo motivo che invitiamo i cittadini a visitare la nostra Fiera, perchè scopriranno tante iniziative con le quali creiamo speranza nel mondo, mettendo a terra il motto che il presidente internazionale Gordon McInally ha coniato per quest’anno rotariano.

A Piacenza ci incontreremo tutti noi, con il sorriso, la passione e la gioia di cui il nostro fondatore, Paul Harris parla nei suoi scritti. Scambieremo strette di mano, creeremo nuove relazioni, ci daremo ispirazione l’uno con l’altro e sì, rotariani, rotaractiani e interactiani saranno, con le loro storie personali e i service dei loro club, i protagonisti della “Fiera del Bene”. Lungo le due regioni che si adagiano sul Po, avremo l’occasione per realizzare insieme nuove partnership per creare speranza nel mondo, per chiederci insieme cosa possiamo fare per fare la differenza e unire i motti di questi tre anni rotariani: immaginiamo la magia del Rotary creando speranza nel Mondo”.

Nel corso della giornata, a contorno della Fiera, vengono organizzati due convegni nei quali si parlerà di Acqua e di Pace. Su questi temi, sui quali dobbiamo tutti interrogarci, aiuteranno a riflettere relatori rotariani di grande prestigio. Tra questi Valarie Waffel, una vita spesa per il Rotary al servizio dell’umanità. Già vice presidente internazionale, è ora alla guida della Commissione internazionale sulla DEI, Diversità, Equità, Inclusione.

“Ringraziamo i Distretti Rotary 2050 e 2072 – sottolineano gli assessori all’Ambiente e all’Agenda 2030 del Comune di Piacenza, Serena Groppelli e Francesco Brianzi – per la sensibilità con cui hanno improntato questo evento alle questioni fondamentali del nostro tempo, in quell’ottica di solidarietà, umanità e inclusione sociale che da sempre muove l’impegno dei Service e dei Club di tutto il mondo, di cui così spesso anche la nostra comunità è stata testimone grazie a innumerevoli iniziative benefiche. Cercare di fare la differenza, per un mondo migliore: questo valore fondamentale è di ispirazione per tutti e siamo orgogliosi che Piacenza sia al centro di un appuntamento che unisce, nel nome di questi principi, province e regioni diverse”. “Sono estremamente lieta – dichiara il governatore del Distretto 2072, Fiorella Sgallari – di aver lavorato in sinergia con il Distretto 2050 per realizzare questa bellissima iniziativa, l’Expo. Ma ciò che apprezzo particolarmente, è l’obiettivo dell’Expo e cioè quello di poter far conoscere al pubblico tutto quello che il Rotary realizza al di sopra di ogni interesse personale, con la volontà di essere laddove c’è necessità e fare ciò di cui c’è bisogno. Noi per esempio del Distretto 2072 Emilia Romagna Repubblica di San Marino, abbiamo avuto l’alluvione che ci ha assorbito moltissimo e in conseguenza della quale abbiamo raccolto circa un milione di euro, impiegati per fornire aiuti immediati e di ricostruzione.