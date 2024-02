Oltre 300 iscritti all’evento nazionale sull’agrivoltaico dell’ 8 febbraio al CNR di Bologna

BOLOGNA – Il giorno 8 febbraio 2024, il Centro Congressi del CNR di Bologna ospiterà un evento di portata nazionale: “Impianti Fotovoltaici nell’Ambiente Agricolo: Ricerca, Sviluppi, Sinergie”. Il workshop, organizzato da GreenGo in collaborazione con il Dipartimento Di3A dell’Università di Catania, segna l’inizio di una significativa collaborazione nel campo dell’agrivoltaico e un primo appuntamento che coinvolge diverse realtà attive nel settore.

Patrocinato da AIAS – Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile ed Elettricità Futura, l’evento vedrà la partecipazione di Vincenzo Colla, Assessore allo Sviluppo Economico e Green Economy della Regione Emilia-Romagna, che aprirà il workshop condividendo la visione e la strategia della Regione sull’agrivoltaico.

Il workshop, con già 320 iscritti, presenterà i risultati della ricerca innovativa finanziata da GreenGo e condotta dal Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania e metterà in evidenza questioni tecniche, normative, industriali e applicazioni pratiche di agrivoltaico dal Sud al Nord Italia. Tra i casi presentati, spiccano l’esperienza di ENGIE in Sicilia e la collaborazione tra GreenGo e Agricola Zambonelli, con il contributo di Confagricoltura Emilia-Romagna.

Il programma include relatori di alto profilo quali Agostino Re Rebaudengo, Presidente di Elettricità Futura, Alessandra Scognamiglio, dell’ENEA e presidente dell’AIAS Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile, Fabio Amico, Business Development Director di GreenGo, che illustrerà la strategia integrata dell’azienda sull’agrivoltaico, David Moser di EURAC, Patrizia Russo, architetto e paesaggista, la Professoressa Romano e il Professor D’Emilio dell’Università di Catania, oltre a Stefano Scazzola e Cristina Brandozzi, rispettivamente Head of Renewables Development e Business Origination Manager ENGIE Italia, nonché Guglielmo Garagnani, Presidente Confagricoltura Bologna.

In chiusura dell’evento, particolare attenzione sarà rivolta alle sfide dell’agrivoltaico in Italia, non soltanto in ambito normativo, e alle opportunità offerte dal bando PNRR con una dotazione di 1,5 Miliardi di Euro, con interventi di Barbara Paulangelo di REA Reliable Energy Advisors e Gianfilippo Mignogna di GreenGo.

L’evento sarà un momento di confronto e divulgazione cruciale nel percorso di ricerca e sviluppo dell’agrivoltaico in Italia, offrendo una visione complessiva e approfondita del settore partendo da applicazioni concrete e dalle esigenze e vocazionalità agricole dei diversi territori dal Sud al Nord d’Italia.

“L’agrivoltaico può segnare un ruolo strategico per l’accelerazione della transizione energetica sostenibile nella Penisola, verso il target 2030 di riduzione delle emissioni di CO2 del 45% e l’impegno Net-Zero per il 2050 – afferma Giuseppe Mastropieri, Amministratore delegato di GreenGo – è tempo che i promotori delle best practice, dalla ricerca all’industria, alle imprese agricole fino agli operatori finanziari e al GSE, facciano sistema per diffondere tecnologie e soluzioni per una fattiva e più ambiziosa integrazione tra fotovoltaico e agricoltura”.

Bologna si conferma in prima linea nello sviluppo della sostenibilità ambientale e come polo dedicato alla promozione del progresso tecnologico, alla protezione e valorizzazione del terreno agricolo e allo stimolo delle migliori sinergie per un presente e un futuro sostenibili, nell’ambito della più ampia strategia di una Regione che rappresenta quasi un decimo del PIL, oltre l’8% della superficie agricola e il 4,7% delle imprese agricole del Paese, con realtà d’eccellenza internazionale della filiera agroalimentare con radici sul territorio.

Per ulteriori informazioni e per la registrazione all’evento, si rimanda al sito Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-impianti-fotovoltaici-nellambiente-agricolo-ricerca-sviluppi-sinergie-794424122937

Informazioni su GreenGo:

GreenGo, fondata nel 2018 come start-up, ha raggiunto rapidamente traguardi significativi, guidata dall’Ing. Giuseppe Mastropieri e spinta dalle eccezionali competenze e dalla forte dedizione del suo team di professionisti e manager di alto profilo in costante crescita: a tutto il 2023, l’azienda conta 40 tra dipendenti e collaboratori, oltre agli agenti in esclusiva sul territorio.

La collaborazione con il fondo Eiffel Essentiel, avviata nel 2022 con una capitalizzazione di 7 milioni di euro e rinnovata con l’equity bridge da 15 milioni nel 2023, ha accelerato la crescita di GreenGo, portando l’azienda a posizionarsi come player di primo piano nel panorama italiano e sud-europeo dello sviluppo di impianti utility-scale FER, nonché a proiettarsi impetuosamente all’orizzonte della produzione indipendente di energia, obiettivo primario dell’attuale business plan.

Ad oggi, la pipeline di GreenGo ha raggiunto i 1.7 GW, con un totale di 1.1 GW progetti rinnovabili in approvazione.

Da settembre 2023 GreenGo risiede nel nuovo green hub S/PARK – Sustainability Workplace, sito in via G. Matteotti 31/2 a Bologna. La struttura, voluta e ideata da Fimm S.r.l., rappresenta una riqualificazione significativa di un sito architettonico di rilevanza artistica e urbanistica e si pone come punto di riferimento per la green economy italiana, ospitando le realtà operative del Gruppo e aprendosi ad aziende, professionisti, istituzioni e cittadinanza.

Oltre 300 partecipanti attesi all’evento nazionale sull’agrivoltaico al CNR di Bologna: la ricerca scientifica di GreenGo e Università di Catania e le best practice del settore.

Tra gli speaker: l’Assessore allo Sviluppo Economico e Green Economy della Regione E-R Vincenzo Colla, l’utility francese Engie, ENEA, EURAC, Confagricoltura, GreenGo e REA Reliable Energy Advisors. Con il patrocinio e gli interventi di Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile ed Elettricità Futura di Confindustria.