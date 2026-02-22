Nuova tappa dei ‘Notturnali’ in Biblioteca Malatestiana (FOTO)

Prossima visita-spettacolo a ‘lume di candela’ domenica 22 febbraio

CESENA – Continuano gli appuntamenti con i Notturnali alla Biblioteca Malatestiana, visite-spettacolo a lume di candela alla scoperta della Memoria del Mondo, organizzati dai Percorsi del Savio, che promuove il turismo nella Vallata. La prossima data in programma è per domenica 22 febbraio, alle ore 17:00.

Sotto una luce del tutto nuova i visitatori potranno ammirare questo gioiello unico al mondo, prima biblioteca civica e unica rimasta intatta nella struttura, nell’arredo e nella dotazione libraria, inserito nel 2005 nel Registro ‘Memoria del Mondo’ dell’Unesco, primo in Italia, e a tutt’oggi unico in Emilia-Romagna, uno dei soli 13 in tutta la Penisola.

I Notturnali sono un’esperienza di viaggio nel tempo e nello spazio, non solo per la suggestiva visita a lume di candela: infatti, sarà il Signore di Cesena Domenico Malatesta Novello ‘in persona’ ad accogliere i visitatori per raccontare e far conoscere la Biblioteca, suo inestimabile dono alla città.

Dunque, attraverso un gioco teatrale, basato su equivoci di spazio e di tempo, ma attento a riportare una corretta e documentata narrazione storica, l’attore-guida Paolo Summaria tornerà a vestire i panni del signore di Cesena e condurrà la visita negli spazi della Biblioteca, illuminati per l’occasione dalla luce calda e morbida delle candele. Un viaggio tra il reale e il fantastico, insomma, in cui i confini della storia e della fantasia si sfioreranno nella penombra di un luogo tanto antico quanto emozionante.

La prenotazione è obbligatoria e come sempre si effettua direttamente online sul sito dei Percorsi del Savio. La partecipazione ha un costo di 16 euro a persona (biglietto gratuito per bambini fino a 6 anni). I biglietti si acquistano online all’indirizzo web: bit.ly/notturnaliprenotazione. Per tutte le informazioni contattare l’Ufficio Turistico IAT allo 0547 356327, dal martedì al sabato, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, la domenica, dalle 09:00 alle 15:00.