L’apertura il 28 e 29 ottobre con il nuovo monologo di Paolo Cevoli
RIMINI – Tante voci al femminile, la capacità di ironizzare anche sulle ombre del contemporaneo e di ridere con intelligenza sulla società di oggi e di ieri, il palcoscenico come spazio di riflessione e di indagine. È composito e pieno di sfumature il cartellone della Stagione di prosa e danza del Teatro Galli, che porterà sul palcoscenico riminese alcune tra le più importanti e recenti produzioni del panorama nazionale, con grandi firme – Antonio Latella, Andrée Ruth Shammah, Martin McDonagh, Raphael Tobia Vogel, Marco Martinelli – e alcuni tra i più apprezzati interpreti del nostro spettacolo, da Ambra Angiolini, Daniele Pecci, Vinicio Marchioni, Roberto Latini. Spazio anche alle grandi compagnie come Teatro dell’Elfo, Balletto di Roma e Compagnia della Rancia.
INFO DI PREVENDITA
Nuovi abbonamenti da sabato 11 ottobre
Rinnovo abbonamenti della precedente stagione da giovedì 25 settembre
Prevendite biglietti degli spettacoli di novembre e dicembre da sabato 25 ottobre
Prevendite biglietti degli spettacoli di gennaio – aprile da sabato 6 dicembre
Figli di Troia di Paolo Cevoli in prevendita da sabato 27 settembre ore 15 on line su Vivaticket
La biglietteria del Teatro Galli è aperta martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle 14 e giovedì dalle ore 15 alle 19 (tel. 0541.793811 – biglietteriateatro@comune.rimini.it).
Per informazioni www.teatrogalli.it.
si svela la nuova Stagione di prosa e danza del Teatro Galli
