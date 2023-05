Assemblea convocata lunedì 22 maggio 2023 – REGISTRAZIONE ONLINE

FERRARA – Nuova seduta del Consiglio comunale di Ferrara in programma per lunedì 22 maggio 2023 nella sala consiliare di piazza Municipio 2. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri.

Il piano dei lavori prevede l’esame di cinque delibere, sette odg e tre mozioni.

>> Diretta e archivio audio-video al link ferrara.consiglicloud.it/home e sul canale YouTube www.youtube.com/@consigliocomunalefe.

Questo, in dettaglio, l’ordine del giorno delle sedute di Consiglio comunale:

– Comunicazioni del Presidente

– Question time (art. 100 Regolamento del Consiglio comunale

Deliberazioni:

1. Ass. Matteo Fornasini – Determinazione aliquote imposta IMU anno 2023 (Pdlc 41 – 2023);

2. Ass. Nicola Lodi – Autorizzazione al rilascio di Permesso di Costruire in deroga per pubblica utilità alle norme del Rue vigente richiesta in data 16/08/2022 – PG 116802/2022 – P.R. 3393/2022 da Tiziana Davì, Amministratrice del condominio “Grattacielo” per intervento di efficientamento energetico, miglioramento sismico e accessibilità – via R. Felisatti, 5 (Pdlc 47 – 2023);

3. Ass. Andrea Maggi – Richiesta di Permesso di Costruire in deroga alle norme del Rue vigente, ai

sensi dell’art. 20 L.R. 15/2013 e SS.MM. per la realizzazione di nuovo polo per l’infanzia in via Coronella, Cia 76-2021 – Cup B71B21001830005 (Pdlc 48 – 2023);

4. Ass. Alessandro Balboni – Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva ai sensi della legge n. 147/2013 – anno 2023 (Pdlc 44 – 2023);

5. Ass. Cristina Coletti – Modifica del contratto di servizio per la gestione della struttura obitoriale di via Fossato di Mortara n. 70 (FE) con la Società Ferrara Tua SpA al 30 aprile 2025 (Pdlc 38-2023).

Mozioni e ordini del giorno:

1. Gruppi Consiliari PD – Misto – Ferrara Bene Comune – Azione Civica – Movimento 5 Stelle – Ordine del giorno sull’operato del Presidente del Consiglio Comunale (PG 188587 – 22/12/2022; Pdlc 75/2022)

2. – Gruppo Ferrara Cambia – Ordine del giorno relativo a promozione della cultura ebraica da parte della Regione Emilia Romagna e azioni di contrasto ai fenomeni di odio e razzismo antisemita (PG 56909 – 04/04/2023; Pdlc 34/2023);

3. Gruppo Consiliare Lega Salvini Premier (Cons. A. Mosso) – Mozione solidarietà popolo iraniano con risoluzione PG 31426 Cons. Mosso – Chiappini (PG 6035 – 12/01/2023; Pdlc 5/2023);

4. Gruppi Consiliari Lega (Mosso) e Ferrara Nostra – Mozione restauro immagini sacre su edifici privati nel Centro Storico della Città di Ferrara e lapidi commemorative all’interno ex Caserma Pozzuolo del Friuli con emendamento Cons. A. Chiappini-A. Mosso PG 67421/23 (PG 24654 – 13/02/2023; Pdlc 20/2023);

5. Gruppo Consiliare Ferrara Cambia – Ordine del giorno relativo a intitolazione di una strada o apposizione di targa commemorativa per Ginevra Canonici (PG 33483 – 24/02/2023; Pdlc 27/2023);

6. Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia – Ordine del giorno per la realizzazione di uno spazio sportivo libero nelle vicinanze del baluardo di San Pietro (PG 55101 – 31/03/2023, Pdlc 33/2023);

7. Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia – Ordine del giorno per la realizzazione di una aiuola commemorativa al gatto Jerry (PG 56414 – 03/04/2023, Pdlc 32/2023);

8. Gruppo Ferrara Bene Comune – Gruppo Ferrara Nostra – Gruppo PD – Gruppo Azione Civica _ Gruppo Movimento 5 Stelle – Gruppo Misto – Ordine del giorno sull’avvio della Convenzione per la riforma dei Trattati per un’Europa solidale e di prossimità (PG 66124 – 19/04/2023, Pdlc 42/2023);

9. Gruppi Lega – Ferrara Nostra – Ferrara Cambia – Prima Ferrara – Forza Italia – Fratelli d’Italia – Ordine del giorno relativo alla promozione di azioni di tutela all’incolumità del personale sanitario italiano (PG 72130 – 03/05/2023, Pdlc 43/2023);

10. Gruppo Movimento 5 Stelle – Mozione su impianto centrale di biometano in via Ponte Assa a Villanova di Denore (PG 81064 – 15/05/2023, Pdlc 50/2023).