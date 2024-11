Nuova rotatoria di viale Abruzzi: parte la seconda fase

Apertura completa al traffico entro l’inizio delle festività natalizie

RICCIONE (RN) – Entra nella seconda fase la realizzazione della nuova rotatoria sulla Statale 16 all’incrocio con viale Abruzzi. Terminati i lavori sul lato mare della strada, da questa mattina, lunedì 11 novembre, prende il via il cantiere sulla carreggiata lato monte della Circonvallazione. I lavori, che porteranno alla realizzazione di uno dei più importanti progetti sulla viabilità urbana di Riccione, termineranno entro l’inizio delle festività natalizie con la completa apertura alla circolazione stradale. Dopo la pausa invernale, e in attesa del miglioramento delle condizioni meteo, il progetto sarà completato la prossima primavera con l’asfaltatura definitiva.

Durante i lavori in viale Circonvallazione rimarrà attivo il senso unico alternato con regolazione semaforica. Viale Abruzzi sarà invece chiuso al traffico senza immissione e/o accesso alla Circonvallazione. Gli accessi alle aree di viale Abruzzi saranno consentiti da viale Sardegna, viale Caprera, viale Ortona e viale Campania. Il traffico proveniente dalla collina in direzione Rimini continuerà a essere deviato su viale Caprera, con proseguimento sui viali Sardegna, Toscana e Berlinguer. La deviazione su viale Campania e viale Molise sarà concessa solo per i residenti nelle aree interessate.

Chi transita su viale Circonvallazione potrà immettersi in viale Cassino, che viene riaperto momentaneamente solo in direzione mare.

Gli interventi di bonifica stradale

Contestualmente alla realizzazione della nuova rotatoria l’amministrazione comunale procederà anche con alcuni interventi di bonifica stradale di viale Abruzzi che garantirà una maggiore sicurezza per la circolazione dei veicoli.

L’intervento su viale Abruzzi è in continuità con il programma di bonifica e riqualificazione che il Comune di Riccione sta portando avanti sulle strade, i marciapiedi e gli assi viari urbani dei quartieri.

A partire dal 11 novembre, i lavori interesseranno viale Sicilia, nel tratto tra viale Marsala e viale Palermo, per garantire sicurezza innanzitutto ma anche comfort e decoro urbano. Realizzati da Geat, questi interventi comporteranno la regolamentazione temporanea del traffico per agevolare le operazioni in sicurezza. Su viale Sicilia saranno introdotti limiti di velocità ridotti, divieto di sorpasso e un senso unico alternato regolato tramite movieri e segnaletica temporanea. Sarà inoltre istituito un divieto di sosta nelle zone interessate, riservando l’accesso ai mezzi operativi. Intanto nel quartiere, in viale Licata, stanno andando avanti anche i lavori di rifacimento della rete idrica che termineranno con la messa in posa del nuovo asfalto.