18 posti per giovani disoccupati non inseriti in un percorso di istruzione-formazione e in un’esperienza lavorativa

FERRARA – È partita ufficialmente la nuova edizione del Progetto “Futuro Possibile” promosso dall’Assessorato alle Politiche per i giovani nella sua Unità Operativa Nuove Generazioni e che vede la collaborazione tra Informagiovani e Centro Studi Opera Don Calabria “Città del Ragazzo” di Ferrara.

“L’impegno di risorse umane e finanziarie considerevoli del Piano per il Benessere Sociale e Sanitario del Distretto Centro Nord – area adolescenza, per una fetta di giovani che non studiano e non lavorano, è stata una priorità di tutto il mandato, vista anche la portata del fenomeno a livello nazionale” dice l’Assessore alle Politiche Giovanili Micol Guerrini.

Il progetto denominato “Futuro Possibile” si rivolge a giovani disoccupati che non sono inseriti né in un percorso di istruzione-formazione né in un’esperienza lavorativa, ai quali si intende dare una chance per riattivare i ragazzi nella ricerca di lavoro.

I fondi messi a disposizione dalla UO Nuove Generazioni a favore della Città del Ragazzo, partner imprescindibile, andranno a copertura dell’inserimento di max 18 giovani per la frequenza di un percorso formativo della durata di 45 ore e l’attivazione di una work experience di 2 mesi nelle aziende aderenti (i compensi sono ricavati dal finanziamento generale).

Le iscrizioni sono aperte.

Per partecipare al progetto è necessario prendere appuntamento presso:

Informagiovani – Comune di Ferrara

Tel 0532419590 – Mail: informagiovani@comune.fe.it