Nell’area di piazza XXIV Maggio modifiche alla viabilità per interventi di potatura

Provvedimenti in vigore martedì 17 e mercoledì 18 febbraio 2026, dalle 7:00 alle 17:00

FERRARA – Nelle giornate di martedì 17 e mercoledì 18 febbraio 2026, dalle 7:00 alle 17:00, l’area di piazza XXIV Maggio, a Ferrara, sarà interessata da provvedimenti di chiusura al transito veicolare, attuati in diverse fasi, per consentire l’esecuzione di lavori di potatura degli alberi presenti intorno alla piazza.

Questi i provvedimenti previsti:

FASE 1

Chiusura del tratto stradale di piazza XXIV Maggio tra via Podgora (lato civici pari – non compresa l’intersezione) e corso Vittorio Veneto.

Verrà inoltre chiusa al transito veicolare via Pasubio e sarà istituita l’inversione del senso di marcia su piazza XXIV Maggio tra via Podgora controviale civici pari e via Podgora controviale civici dispari.

FASE 2

Occupazione di suolo pubblico con conseguente restringimento della carreggiata nel tratto stradale di piazza XXIV Maggio, fronte Corso Vittorio Veneto.

FASE 3

Chiusura del tratto stradale di piazza XXIV Maggio tra corso Vittorio Veneto e via Paolo V.

Verrà inoltre chiusa al transito veicolare via Castel Tedaldo, nel tratto tra via Fortezza e Piazza XXIV Maggio, e sarà istituita strada a fondo chiuso su corso Vittorio Veneto tra corso Piave e piazza XXIV Maggio.

All’interno della piazza, nell’area verde intorno all’Acquedotto monumentale, potranno essere occupate porzioni di area in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e alle esigenze operative.

Le lavorazioni saranno distribuite sulle due giornate, con ipotesi di attuazione della Fase 1 il primo giorno e della Fase 3 il secondo giorno.

Qualora si rendesse necessario, potrà essere previsto l’impiego di movieri per il tempo strettamente indispensabile.