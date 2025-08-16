NEK – Live in Italia e in Europa da Marzo 2026 il 3 aprile @ Parma – Teatro Regio

PARMA – Dopo “NEK HITS – LIVE 2025”, il tour con cui sta attualmente attraversando tutta l’Italia, salendo sui palchi delle principali location estive portando dal vivo i brani più amati di oltre trent’anni di carriera, NEK Filippo Neviani da marzo 2026 si esibirà live in Italia e in Europa, con NEK HITS – EUROPEAN TOUR.

Le nuove date daranno ai fan europei e italiani la possibilità di rivivere tutta l’energia di NEK, che torna in tour in Europa dopo cinque anni. Una serie di spettacoli che celebrano la potenza della musica dal vivo, tra grandi successi e arrangiamenti rinnovati.

Durante il tour, infatti, NEK ripercorrerà tutte le più grandi hit della sua carriera, da brani indimenticabili come “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore”, “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta”, “Se io non avessi te”, “Unici”, “Sei grande”, “Se una regola c’è”, la cover di “Se telefonando”, eseguita per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo nel 2015, e ancora “Sei solo tu”, “Uno di questi giorni”, “Ci sei tu” e “E da qui” e tante, tante altre!

Queste le date del NEK HITS – EUROPEAN TOUR:

ITALIA

04 marzo: Padova – Gran Teatro Geox

07 marzo: Torino – Teatro Colosseo

09 marzo: Cremona – Teatro Ponchielli

13 marzo: Brescia – Teatro Dis_Play

14 marzo: Legnano (Mi) – Teatro Galleria

17 marzo: Napoli – Teatro Augusteo

19 marzo: Roma – Auditorium Parco Della Musica – Sala Santa Cecilia

22 marzo: Bari Bitritto – Palatour

27 marzo: Firenze – Teatro Cartiere Carrara

30 marzo: Bologna – Europauditorium

31 marzo: Milano – Teatro Arcimboldi

03 aprile: Parma – Teatro Regio

EUROPA

07 aprile: Paris – Alhambra

09 aprile: Stuttgard – Kkl Hegel-Saal

11 aprile: Zürich – X-Tra

12 aprile: Bern – Bierhübeli

14 aprile: Luxembourg – The Rockhal Club

15 aprile: Bruxelles – La Madeleine

17 aprile: London – Union Chapel

23 aprile: Madrid – Wagon

24 aprile: Barcelona – Sala Apolo La 2

I biglietti sono in vendita a partire dalle ore 16.00 di venerdì 25 luglio su TicketOne e punti vendita abituali.

Info biglietti: www.friendsandpartners.it

Cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, sono tantissimi i successi che si sono susseguiti negli oltre 30 anni di carriera. Negli ultimi anni è stato anche impegnato nella conduzione di fortunati programmi televisivi, ultimo dei quali “Dalla Strada Al Palco”, che è tornato con la quarta stagione nel 2025 in prima serata su Rai 1, e che vede Nek alla conduzione per la prima volta insieme a Bianca Guaccero. Nel 2022 è uscito l’album celebrativo “5030”, che racconta i 30 anni di carriera e i suoi 50 anni di età. Nel 2023, e per i successivi due anni, Nek intraprende il progetto RENGANEK insieme all’amico e collega Francesco Renga, con cui è protagonista di un lungo tour in tutta Italia, di una partecipazione al 74° Festival di Sanremo e di un disco di inediti. Nel 2025 l’intera discografia è stata ripubblicata, album dopo album, in una speciale edizione su vinile cristallo ed è stata lanciata su YouTube la mini serie NEK HITS, pensata per guidare i fan in un emozionante viaggio attraverso la sua carriera.

