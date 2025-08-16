NEK – Live in Italia e in Europa da Marzo 2026 il 3 aprile @ Parma – Teatro Regio

PARMA – Dopo “NEK HITS – LIVE 2025”, il tour con cui sta attualmente attraversando tutta l’Italia, salendo sui palchi delle principali location estive portando dal vivo i brani più amati di oltre trent’anni di carriera, NEK Filippo Neviani da marzo 2026 si esibirà live in Italia e in Europa, con NEK HITS – EUROPEAN TOUR.
Le nuove date daranno ai fan europei e italiani la possibilità di rivivere tutta l’energia di NEK, che torna in tour in Europa dopo cinque anni. Una serie di spettacoli che celebrano la potenza della musica dal vivo, tra grandi successi e arrangiamenti rinnovati.
Durante il tour, infatti, NEK ripercorrerà tutte le più grandi hit della sua carriera, da brani indimenticabili come “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore”, “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta”, “Se io non avessi te”, “Unici”, “Sei grande”, “Se una regola c’è”, la cover di “Se telefonando”, eseguita per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo nel 2015, e ancora “Sei solo tu”, “Uno di questi giorni”, “Ci sei tu” e “E da qui” e tante, tante altre!
Queste le date del NEK HITS – EUROPEAN TOUR:
ITALIA
04 marzo: Padova – Gran Teatro Geox
07 marzo: Torino – Teatro Colosseo
09 marzo: Cremona – Teatro Ponchielli
13 marzo: Brescia – Teatro Dis_Play
14 marzo: Legnano (Mi) – Teatro Galleria
17 marzo: Napoli – Teatro Augusteo
19 marzo: Roma – Auditorium Parco Della Musica – Sala Santa Cecilia
22 marzo: Bari Bitritto – Palatour
27 marzo: Firenze – Teatro Cartiere Carrara
30 marzo: Bologna – Europauditorium
31 marzo: Milano – Teatro Arcimboldi
03 aprile: Parma – Teatro Regio
EUROPA
07 aprile: Paris – Alhambra
09 aprile: Stuttgard – Kkl Hegel-Saal
11 aprile: Zürich – X-Tra
12 aprile: Bern – Bierhübeli
14 aprile: Luxembourg – The Rockhal Club
15 aprile: Bruxelles – La Madeleine
17 aprile: London – Union Chapel
23 aprile: Madrid – Wagon
24 aprile: Barcelona – Sala Apolo La 2
I biglietti sono in vendita a partire dalle ore 16.00 di venerdì 25 luglio su TicketOne e punti vendita abituali.
Info biglietti: www.friendsandpartners.it
Cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, sono tantissimi i successi che si sono susseguiti negli oltre 30 anni di carriera. Negli ultimi anni è stato anche impegnato nella conduzione di fortunati programmi televisivi, ultimo dei quali “Dalla Strada Al Palco”, che è tornato con la quarta stagione nel 2025 in prima serata su Rai 1, e che vede Nek alla conduzione per la prima volta insieme a Bianca Guaccero. Nel 2022 è uscito l’album celebrativo “5030”, che racconta i 30 anni di carriera e i suoi 50 anni di età. Nel 2023, e per i successivi due anni, Nek intraprende il progetto RENGANEK insieme all’amico e collega Francesco Renga, con cui è protagonista di un lungo tour in tutta Italia, di una partecipazione al 74° Festival di Sanremo e di un disco di inediti. Nel 2025 l’intera discografia è stata ripubblicata, album dopo album, in una speciale edizione su vinile cristallo ed è stata lanciata su YouTube la mini serie NEK HITS, pensata per guidare i fan in un emozionante viaggio attraverso la sua carriera.
