Negli UCI dell’Emilia Romagna dal 9 giugno arriva Jujutsu Kaisen 0 – The Movie

Tutti gli appassionati che acquisteranno online il biglietto per le proiezioni che si svolgeranno dal 9 al 12 giugno nelle multisala UCI Cinemas riceveranno in omaggio la cartolina del film

MILANO – Sbarca nelle multisala UCI Cinemas un lungometraggio imperdibile per i fan degli anime. Dal 9 giugno la Stagione 2022 degli Anime al Cinema, distribuita da Nexo Digital in collaborazione con Dynit e Crunchyroll, si arricchisce con il fuori programma Jujutsu Kaisen 0 – The Movie, uno degli anime che ha ottenuto gli incassi maggiori di sempre in Giappone (con oltre 100 milioni) e nel mondo intero, prodotto dallo studio di animazione MAPPA e diretto da Sung Hoo Park.

Tratto dal manga scritto e disegnato da Gege Akutami, Jujutsu Kaisen 0 – The Movie è un film mastodontico che in Giappone è uno dei 50 film con i più alti incassi di sempre. Per l’occasione UCI Cinemas farà un regalo speciale a tutti gli appassionati che acquisteranno online il biglietto per assistere alle proiezioni in programma dal 9 al 12 giugno nel Circuito UCI: una cartolina da collezione dedicata a Jujutsu Kaisen 0 – The Movie da ritirare direttamente al cinema.

Protagonista del film è Yuta Okkotsu che, da bambino, ha perso la sua migliore amica, Rika, uccisa in un incidente d’auto davanti ai suoi occhi. I due si erano promessi amore eterno così, dopo l’incidente, Rika è diventata una maledizione, mentre Yuta ha iniziato a desiderare la morte. È in questo momento della storia che fa la sua comparsa lo stregone Satoru Gojo, che accoglie Yuta all’istituto di arti occulte. Qui, Yuta fa la conoscenza di Maki Zen’in, Toge Inumaki e Panda, compagni di classe che lo aiuteranno a trovare la giusta determinazione per ritrovare fiducia in sé stesso e spezzare la maledizione di Rika. Un giorno, però, il malvagio stregone nero Suguru Geto, espulso dall’istituto per aver massacrato dei civili senza poteri, fa la sua comparsa di fronte a Yuta e ai suoi nuovi amici. Deciso a creare un paradiso solo per gli stregoni, Geto scatena a Shinjuku e a Kyoto un migliaio di maledizioni per sterminare i senza poteri. Riuscirà Yuta a fermarlo? E riuscirà a spezzare per sempre la maledizione di Rika?

Le multisala che proietteranno Jujutsu Kaisen 0 – The Movie sono UCI Alessandria, UCI Arezzo, UCI Showville Bari (BA), UCI Bicocca (MI), UCI Bolzano (BZ), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Casoria (NA), UCI Catania (CT), UCI Certosa (MI), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Fiumara (GE), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI Luxe Maximo (MI), UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Palermo (PA), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI RomaEst (RM), UCI Sinalunga (SI), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Verona (VR), UCI Luxe Palladio (VI) e UCI Villesse (GO).

UCI Casoria, UCI Catania, UCI Cinepolis Marcianise, UCI RedCarpet Matera, UCI Showville Bari, UCI Molfetta e UCI Seven Gioia del Colle applicheranno la tariffa di 10 euro per l’intero e 8 euro per il ridotto, nelle restanti multisale il costo del biglietto è 11 euro per l’intero e 9 euro per il ridotto. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisala coinvolte, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Il biglietto sarà nominativo se acquistato online, mentre presso le biglietterie è previsto un registro nominativo dei clienti, come da regolamento. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

In tutte le multisala UCI sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito: www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri.

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia conta 41 cinema, per un totale di 419 schermi.

La Stagione degli Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit e col sostegno dei media partner MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID.

JUJUTSU KAISEN 0 – THE MOVIE

Staff

Tratto dal manga di Gege Akutami

Regia: Sung Hoo Park

Sceneggiatura: Hiroshi Seko

Design Personaggi: Tadashi Hiramatsu

Direttore Artistico: Junichi Higashi

Direttore della Fotografia: Teppei Ito

Montaggio: Keisuke Yanagi

Musiche: Arisa Okehazama, Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui

Prodotto da: Hiroyasu Matsuoka, Keiji Ota

Una produzione: MAPPA, Mainichi Broadcasting System, Shueisha, Sumzap, Toho Animation

© 2021 JUJUTSU KAISEN 0 – The Movie Project © Gege Akutami/Shueisha

Nexo Digital

Pioniere e leader sul mercato mondiale nell’ambito della produzione e della distribuzione di EVENTI AL CINEMA in alta definizione – dai concerti alle mostre d’arte, dai documentari agli spettacoli teatrali, dagli anime agli eventi sportivi, dall’animazione per famiglie alla musica classica – Nexo Digital nasce dalla competenza di oltre 60 anni di esperienza nel settore dell’esercizio e della distribuzione cinematografica. Sin dalla sua fondazione nel 2010 si impegna nella diffusione di eventi di qualità e di valore culturale e sociale, a favore di un modo nuovo di vivere il cinema.

DYNIT

Dynit è una full-service company specializzata in Animazione Giapponese e Manga. Fin dal 1995 Dynit è la realtà di riferimento nel settore dell’entertainment, grazie alla distribuzione di titoli anime tramite Home Entertainment, TV, streaming internet e cinema. L’azienda ha diversificato le sue attività nel corso degli anni attorno al suo core business, con uno sfruttamento a 360 gradi dei contenuti, dall’editoria alle fiere B2C dove i fan possono godersi networking, eventi unici e proiezioni.

Crunchyroll

Crunchyroll collega i fan di anime e manga in oltre 200 paesi e territori attraverso i contenuti che amano. Oltre ai contenuti gratuiti ad-supported e ai contenuti premium in abbonamento, Crunchyroll serve la comunità degli anime attraverso i contenuti preferiti dai fan, l’impegno sociale, gli eventi, i giochi, i prodotti di consumo, la distribuzione e la creazione di contenuti e la pubblicazione di manga.

Gli appassionati di anime hanno accesso a una delle più grandi collezioni di anime su licenza attraverso Crunchyroll e Anime Digital Network (in collaborazione con Citel, una filiale di Média-Participations), tradotta in più lingue per gli spettatori di tutto il mondo. Gli spettatori possono anche accedere ai simulcast – serie top disponibili immediatamente dopo la trasmissione giapponese. I servizi di Crunchyroll si estendono alla concessione di licenze di diritti teatrali, televisivi, home video, prodotti di consumo e videogiochi.

Gli eventi live di Crunchyroll includono Crunchyroll Expo, Anime Awards, Crunchyroll Movie Nights e KAZÉ Anime Nights. Crunchyroll fornisce inoltre decine di migliaia di prodotti di consumo ai fan di tutto il mondo attraverso i negozi di e-commerce di proprietà e i partner fisici di vendita al dettaglio (Crunchyroll, KAZÉ, AV Visionen), Crunchyroll Games, KAZÉ Games, e manga (KAZÉ Manga, Crunchyroll Manga app, Crunchyroll Manga Store).

Crunchyroll è stata fondata nel 2006 e ha sede a San Francisco, con uffici a Los Angeles, Tokyo, Parigi, Losanna, Chisinau e Berlino (AV Visionen). Anche VRV (Stati Uniti) e Eye See Movies (Germania) sono marchi di Crunchyroll. Crunchyroll è stata acquisita nell’agosto 2021 da Funimation Global Group, una joint venture tra Sony Pictures Entertainment e Sony Music Entertainment Japan.

TOHO Animation

Un’etichetta di animazione della TOHO CO., LTD.

L’etichetta ha iniziato con l’anime televisivo “MAJESTIC PRINCE”, andato in onda nell’aprile 2013, e da allora si è espansa per includere “My Hero Academia”, “HAIKYU!!!”, “Dr. STONE”, “TOUKEN RANBU HANAMARU”, “Yowamushi Pedal”, “Umamusume: Pretty Derby”, “Godzilla Singular Point”, così come film come “Your Name”, la serie “GODZILLA” e “PSYCHO-PASS: The Movie”.

YouTube ufficiale: https://www.youtube.com/user/tohoanimation

Twitter ufficiale: @TOHOanimation