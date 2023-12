Natalino Balasso in “Dizionario Balasso” il 9 dicembre al Cinema Teatro Moderno

SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) – Sabato 9 dicembre debutta una nuova stagione al Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone. Un debutto targato Superfino OnTheatre, cercato omaggio all’esperienza di Superfino Riso Arborio, rassegna che tra gli anni 80 e 90 vide l’avanguardia teatrale trovare a Savignano sul Rubicone un brillante avamposto.

Superfino Riso Arborio fu trampolino per l’affermazione popolare del teatro comico d’autore e Savignano sul Rubicone la frontiera per il passaggio del teatro comico dai club ai teatri di tradizione. Uno sdoganamento culturale e generazionale di genere che è ancora oggi una delle principali chiavi di proposta del più apprezzato teatro comico. I volti che si esibirono allora sul palcoscenico savignanese prima e al Teatro Petrella di Longiano poi, erano gli stessi che richiamano oggi il grande pubblico: Paolo Rossi, Lella Costa, Alessandro Bergonzoni, Daniele Luttazzi, Sabina e Corrado Guzzanti, Paolo Hendel, Natalino Balasso, Gioele Dix…

La stagione 2023/2024 del Moderno si apre con Natalino Balasso in Dizionario Balasso, prima data della speciale dedica Superfino OnTheatre.

C’è un grande libro al centro del palco, al suo interno troviamo oltre duecentocinquanta lemmi incolonnati come in un dizionario. È un libro che consulteremo col pubblico, pieno di parole in cerca di definizione.

Ma non cercheremo le parole, saranno le parole a trovare noi. Il Dizionario Balasso è un corollario al precedente monologo Velodimaya, sulla nostra comprensione del mondo. Ciò che governa questo nuovo monologo è la parola “definizione”, questo termine sarà disinnescato e raccontato perché la definizione è ciò che ci fa vedere il mondo in maniera distorta, che ci fa credere che la Verità sia una sentenza “definitiva”. Nel mondo contemporaneo le parole diventano “tag”, cioè etichettano le cose come si etichettano le mele: una ad una con lo stesso disegno. Il tag è definitivo per definizione, è la modalità tranciante in cui rientra la nostra comprensione della società. Ogni concetto è una scatola chiusa di cui leggiamo solo l’etichetta: il tag. Cosa c’è nella scatola? Perché ci ostiniamo a tenerle chiuse quelle scatole? E’ qui che Balasso si produrrà nell’arte in cui è ormai specializzato: rompere le scatole.

inizio spettacolo ore 21

Biglietto per gli spettacoli teatrali: intero 18 euro intero, ridotto 15 euro

Abbonamento 5 spettacoli: intero 70 euro, ridotto 60 euro (studenti e over 70)

Prevendita on line Liveticket.it/ Info: 370.3685093

Sabato 9 dicembre

