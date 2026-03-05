“Mussolini prima di Mussolini” il 5 marzio la presentazione a Bologna

BOLOGNA – Associazione Geopolis. Geopolitica, politica, comunicazione, relazioni tra enti, diritti umani.

Presentazione del libro “MUSSOLINI PRIMA DI MUSSOLINI 1883 – 1909“

Giovedì 05 marzo ore 17.30 – 19.00

Presso Mediateca Giuseppe Guglielmi, via Marsala 31 Bologna

Interverranno:

Giuseppe Pane. Autore del libro. Presta la sua attività lavorativa nell’ambito della cooperazione sociale per l’assistenza alla persona. Ha conseguito la certificazione di Alta Formazione in Storia del cinema, della televisione e della radio.

Luca Di Lembo. Divulgatore Geopolis.

Modera Alessandro Crisci. Divulgatore Geopolis e responsabile redazione Geopolis

Benito Amilcare Andrea Mussolini, rivoluzionario socialista anticlericale, vive a cavallo tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Si fa conoscere per la fervente attività politica, la quale si concretizza sia in un impegno costante e prolifico nell’ambito giornalistico che nella pratica dell’ars oratoria che lo contraddistingue, intervenendo in molte manifestazioni e conferenze di partito. Tanti gli articoli pubblicati su vari giornali della sinistra socialista, in Liguria, Trentino, Romagna, Francia, Svizzera: questa raccolta antologica propone una serie di documenti, interamente riportati e corredati da annotazioni, che, attraverso un percorso cronologico, affrontano il periodo dal 1883 al 1909, dalla nascita al ventiseiesimo anno d’età.

“Mussolini prima di Mussolini” ha l’intento, come il titolo suggerisce, di accendere i riflettori sugli anni meno conosciuti del futuro Duce del Fascismo. Le umili origini, gli studi elementari a Faenza e magistrali a Forlimpopoli, le difficoltà durante gli incarichi come maestro elementare, l’attività socialista e rivoluzionaria, l’anticlericalismo radicale ed il relativo impegno come redattore e direttore di testate giornalistiche del socialismo locale. Il criterio seguito dall’autore è far parlare direttamente le fonti, secondo un assunto fondamentale per la ricerca storica: Historia fit documentis, la Storia si fa con i documenti.

L’autore:

Giuseppe Pane nasce a Reggio Calabria nel 1970, ove sviluppa la propria formazione umanistica diplomandosi presso il Liceo Classico cittadino. Bolognese di adozione, presta la sua attività lavorativa nel capoluogo emiliano, nell’ ambito della cooperazione sociale per l’assistenza alla persona. Iscritto alla Facoltà di Storia e Culture Contemporanee di Modena, consegue la certificazione di Alta Formazione in Storia del cinema, della televisione e della radio. La passione per lo studio delle fonti documentali contemporanee, coltivata negli anni, si concretizza in questo primo lavoro di analisi storico-antologica.

L’incontro è realizzato in collaborazione con Edizioni Helicon.

Una volta raggiunta la capienza massima consentita non sarà possibile entrare e sostare in piedi.