Musei Civici di San Paolo, gli appuntamenti del fine settimana

PARMA – Sabato 10 e domenica 11 gennaio nuovi appuntamenti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici, le presentazioni della Pinacoteca Stuard e lo spettacolo della Compagnia I Burattini dei Ferrari. Le attività, per adulti e bambini, sono realizzate dal personale specializzato dei musei e promosse dal Settore Cultura e Turismo del Comune di Parma.

L’accesso ai Musei Civici sarà consentito previo acquisto del biglietto d’ingresso, disponibile presso la Camera di San Paolo, Palazzo Cusani Casa della Musica, Museo Casa Natale Arturo Toscanini e IAT-R-Ufficio di informazione e accoglienza turistica.

Programma di sabato 10 gennaio

PINACOTECA STUARD

Ore 11.00: presentazione del Museo. Verrà illustrato il percorso museale che comprende la collezione di Giuseppe Stuard e della Congregazione di San Filippo Neri e le opere del patrimonio artistico comunale. I visitatori poi proseguiranno liberamente la loro visita alla Pinacoteca. Non è richiesta la prenotazione, ma è necessario munirsi del biglietto d’ingresso.

Ore 15.30: Disegno dorato – laboratorio per bambini da 5 a 10 anni. I meravigliosi sfondi luminosi dei dipinti, realizzati con vera foglia d’oro, faranno da cornice alle storie sacre che scopriremo insieme. Durante il laboratorio verrà spiegata la tecnica originale di doratura e impareremo a riconoscere i Santi attraverso i loro attributi caratteristici. Max. 10 partecipanti.

È richiesta la prenotazione: tel. 0521 218420. Ingresso gratuito per bambini e accompagnatori.

Programma di domenica 11 gennaio

CASTELLO DEI BURATTINI

Ore 16.00: La favola delle teste di legno. Spettacolo per adulti e bambini a cura della Compagnia i burattini dei Ferrari. È richiesta la prenotazione: tel. 0521 031631. Si raccomanda di presentarsi 15 minuti prima dell’inizio dell’evento per non perdere la priorità acquisita e di munirsi del biglietto d’accesso al Museo.

PINACOTECA STUARD

Musei Civici: orari di apertura nel weekend

Pinacoteca Stuard e Castello dei Burattini: sabato, domenica e festivi dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18.00. Ingresso a pagamento.

Apertura straordinaria: martedì 13 gennaio 2026 dalle 10.30 alle 18.30.

Camera di San Paolo: sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle ore 18.00. Ingresso a pagamento.

Apertura straordinaria: martedì 13 gennaio 2026 dalle 9.30 alle 18.30.

Museo dell’Opera, Casa del Suono, Casa natale Arturo Toscanini: sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00, con ultimo ingresso alle 17:30. Ingresso a pagamento.

Apertura straordinaria: martedì 13 gennaio 2026, dalle 10 alle 18.

Contatti:

Castello dei Burattini: tel. 0521 031631 mail castellodeiburattini@comune.parma.it

Pinacoteca Stuard: tel. 0521 218420 mail pinacoteca.stuard@comune.parma.it

Camera di San Paolo: tel. 0521 218215 mail cameradisanpaolo@comune.parma.it

Casa della Musica: tel. 0521 031170 mail infopoint@lacasadellamusica.it

Mostre organizzate dal Comune di Parma o ospitate negli spazi espositivi civici

Palazzo del Governatore

Giacomo Balla. Un universo di luce

Oltre 60 capolavori, provenienti dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, che raccontano l’evoluzione visionaria di uno dei più grandi artisti del ‘900 italiano tra luce, movimento, futurismo e sperimentazione.

Orari:

Mercoledì e giovedì dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso alle 18) Venerdì dalle 10 alle 22 (ultimo ingresso alle 21) Sabato e domenica dalle 10 alle 20 (ultimo ingresso alle 19)

Chiusura lunedì e martedì

Apertura straordinaria: martedì 13 gennaio dalle 10 alle 19

Costo:

€ 12,00 intero; € 8,00/€ 5,00. Riduzioni varie tutti i venerdì dalle 19 alle 22. Ingresso gratuito per gli under 25.

Biglietteria: 0521/218035

“Un racconto d’arte al venerdì sera” – Per i giovani under 25 il venerdì sera è previsto l’ingresso gratuito alla mostra e alle ore 20 sarà proposto, sempre per visitatori under 25, uno speciale accompagnamento te-matico guidato gratuito.

Domenica 11 gennaio alle ore 18 presso l’Auditorium Mattioli di Palazzo del Governatore, si tiene l’incontro “La dinamica dello sguardo. Giacomo Balla, il colore in movimento e la dinamica dello sguardo” condotto dal graphic designer Riccardo Falcinelli, che racconta le cromie dell’artista e come queste cambino il mondo che percepiamo. Ingresso gratuito senza prenotazione.

Palazzo Pigorini

Steve McCurry. Orizzonti lontani

In mostra le immagini più celebri del fotografo, come l’indimenticabile ritratto della ragazza afghana, foto-grafie realizzate in oltre quarant’anni di carriera: scatti intensi dal Sud-Est asiatico, dalla Cina, dal Sud America e da molte altre parti del mondo.

Orari:

Mercoledì, giovedì e venerdì: 10 – 13 e 14 – 19 Sabato e domenica: 10 – 19

Chiusura: lunedì e martedì

Apertura straordinaria: martedì 13 gennaio 10-13 e 14-19

Costo:

€ 14,00 intero; € 12,00/€ 7,00. Riduzioni varie.

Per maggiori informazioni: https://ticket.midaticket.it/artika/Events

Galleria San Ludovico e Torrione Visconteo

CONTINUUM

Un dialogo tra memoria e contemporaneità, tra luce e ombra, tra la storia dell’arte e la sua perpetua riscrittura. Il percorso espositivo, scandito da quattro interventi, si configura come un attraversamento: dall’umano al simbolico, dalla materia alla luce, dall’esperienza individuale alla dissolvenza percettiva. Gli artisti, pur nella diversità dei linguaggi, condividono una tensione comune: smaterializzare la realtà per restituirla alla sua dimensione poetica. In mostra: GIANLUCA FERRARI — DAMIANO PARONI — GIORGIO TEN-TOLINI — ROSETTA TERMENINI di ASSOCIAZIONE EXHIBITIONOW – APS

Orari: da mercoledì a domenica 10 – 19

Ingresso gratuito.