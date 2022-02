Movisport a podio al “Carnevale”: “Argento” per Rusce-Paganoni

In Toscana prestazione di spessore per il pilota di Rubiera che ha colto la seconda posizione assoluta al debutto con la Hyundai i20 Rally2

REGGIO EMILIA – Anche la seconda gara italiana di Movisport, il 38° Rally del Carnevale, in provincia di Lucca, ha sortito un effetto di grande soddisfazione, con la conquista del podio sia per un equipaggio, quanto per la classifica per scuderie.

Seconda posizione assoluta conquistata con ampio merito per il reggiano Antonio Rusce, affiancato da Giulia Paganoni, per la prima volta a bordo di una Hyundai i20 Rally2 della GB Motors.

Per il forte pilota di Rubiera la gara del “Carnevale” doveva essere un utile training in vista della sua partecipazione ad un programma intenso in questo 2022, che verterà sia sul Campionato Italiano, rincorrendo il il titolo “promozione”, che per la serie IRCup. Un occhio dunque più che alla classifica al “sentire” la vettura coreana che, tirando le somme lo ha soddisfatto in pieno.

Soddisfazioni arrivate anche da Valerio Pellegrini e Michael Adam Berni, con la loro Renault Clio Williams Gruppo A. Con la inossidabile due litri transalpina, di cui Pellegrini è uno dei più validi interpreti in Toscana, sono giunti in 13^ posizione assoluta e secondi di classe. Un nuovo podio, dunque, che conferma il valore del driver Lucchese.

Gara sfortunata, invece per Stefano Zambon e Pietro Ometto, al via con una Skoda Fabia Rally2. Partiti dentro la top five della gara, dalla terza prova speciale, il primo giro della “Orbicciano”, sono pesantemente arretrati in classifica, in 23^ posizione a causa di una foratura. E’ poi seguita una rimonta sino alla 15^ piazza finale, evidentemente con l’amaro in bocca per un risultato importante che era alla portata.

L’equipaggio avrà comunque possibilità di immediato riscatto in quanto per questo fine settimana è prevista una nuova uscita, al Rally Ronde del Canavese, a Rivarolo, nella città metropolitana di Torino.

Le prestazioni dei tre equipaggi al “Carnevale” ha assicurato a Movisport la conquista della seconda posizione nella speciale classifica riservata alle scuderie. La tradizione che vuole il sodalizio reggiano sempre “in vista” è dunque andata a proseguire.