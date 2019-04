Mostra dedicata alla Grande Guerra, tra numeri e immagini

PIACENZA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENIERI E TRASMETTITORI D’ITALIA

Gruppo Nazionale Specialità Pontieri

RELAZIONE SUI NUMERI DELL’EVENTO

1. DESCRIZIONE EVENTO

Il Gruppo Nazionale della Specialità Pontieri dell’Arma del Genio ha sede in Piacenza e in occasione dell’Anniversario della Vittoria dell’Italia della Prima Guerra Mondiale, ha organizzato nei mesi di novembredicembre 2018 un’esposizione statica di materiale originale d’epoca (modellini, documenti, decorazioni, foto, uniformi, elmetti e cimeli vari) e una serie d’incontri, conferenze e testimonianze, con riferimento agli eventi che hanno connotato quel periodo storico.

L’evento, che ha avuto come Curatore il collezionista Piacentino e appassionato di storia Alessandro Centenari, è stato organizzato da ANGET – Gruppo Nazionale Specialità Pontieri in collaborazione con il Comune di Piacenza e la partecipazione del 2° Reggimento Genio Pontieri e del Polo di Mantenimento Pesante Nord. L’evento, allestito nel prestigioso Salone Monumentale di Palazzo Gotico concesso dal Comune di Piacenza ha potuto contare sulla preziosa partecipazione dei due enti militari più rappresentativi della città precedentemente citati che hanno anche fornito propri materiali e cimeli storici provenienti dalle rispettive sale museali. Nell’ambito di questa iniziativa è stato realizzato anche un progetto scolastico che ha visto protagonisti 30 studenti del Liceo Gioia di Piacenza in qualità di guide grazie alla preziosa collaborazione posta in essere tra ANGET – Gruppo Nazionale Specialità Pontieri e gli insegnanti di storia dello stesso Liceo.

Alla perfetta realizzazione dell’evento sono stati fondamentali anche i preziosi contributi di carattere economico, di servizi e materiali forniti da Banca di Piacenza, Metronotte Piacenza, Black Lemon e Serinord senza i quali non sarebbe stato possibile organizzare un evento di così grande portata e qualità.

Come cornice di un evento così importante sono state inoltre realizzate 8 conferenze a tema nell’arco dei due mesi di mostra curate e organizzate dallo studioso piacentino Dott. Filippo Lombardi, curatore tra le altre cose della collana “Piacenza in Grigioverde”. Le location sono state altrettanto importanti e per questo bisogna ringraziare ancora il Comune di Piacenza e Banca di Piacenza che hanno gentilmente concesso lo stesso Salone Monumentale di Palazzo Gotico, l’Auditorium S. Ilario e la sala Panini di Palazzo Galli che hanno ulteriormente valorizzato gli argomenti trattati.

In ultimo, ma di fondamentale importanza, è stato l’apporto dei due collezionisti privati (Paolo Stabilini di Crema e Fabrizio Giorgi di Piacenza) che hanno messo a disposizione gratuitamente tutti i cimeli esposti e che coordinati dal curatore dell’evento si sono occupati anche di tutta la fase di allestimento e preparazione della mostra, del coordinamento degli studenti durante gli orari di apertura della stessa e di tutta la fase di smobilitazione. Proprio grazie all’infinita disponibilità, passione e preparazione di queste due persone è stato possibile realizzare un’esposizione temporanea che a detta dei massimi esperti del settore è stata segnalata senza ombra di dubbio come uno degli eventi più importanti in Italia del 2018, nell’anno dei festeggiamenti della Vittoria dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale.

2. I NUMERI DELL’EVENTO

La mostra, inaugurata il 4 novembre 2018 nell’ambito dei festeggiamenti per il Centenario della Vittoria dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale (festa delle Forze Armate) è rimasta aperta al pubblico fino al 30 dicembre 2018.

– Visitatori presenti il giorno dell’inaugurazione: 458 persone – Visitatori totali dal 4 novembre al 30 dicembre 2018: 6.738 persone – Scuole che hanno visitato la mostra: 11 scuole, 27 classi per un totale di 623 studenti

Elenco scuole che hanno visitato la mostra:

1. Scuola Elementare Giordani – Piacenza 2. Scuola Elementare di S.Antonio – Piacenza 3. Istituto Statale di Istruzione Industriale “G Marconi” – Piacenza 4. Istituto Magistrale “Colombini” – Piacenza 5. Liceo Gioia – Piacenza 6. Istituto Tecnico per Geometri “Tramello” – Piacenza 7. Scuola Media “Anna Frank” – Piacenza 8. Istituto Istruzione Superiore “A.Cesaris” – Casalpusterlengo (LO) 9. Liceo Respighi – Piacenza 10. Scuola Media “Dante Alighieri” – Piacenza 11. Scuola Media “Italo Calvino” – Piacenza

Provenienza Visitatori:

– Provincia di Piacenza: 67,5% – Provincia di Parma: 6,3% – Provincia di Lodi: 3,9% – Provincia di Cremona: 2,9% – Provincia di Milano: 5,9% – Provincia di Brescia: 3,5% – Provincia di Bergamo: 2,8% – Altre Province (Verona – Bologna – Monza – Treviso – Venezia – Torino – Alessandria – Reggio Emilia – Modena – Trento – Bolzano – Padova): 7,2%

Visitatori illustri:

Il giorno 27 novembre, in corrispondenza dell’esercitazione “Smart Sapper”, esercitazione del Comando Genio condotta dalla Divisione Friuli dove hanno assistito, tra gli altri, il Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, Comandante delle Forze Operative Terrestri di Supporto ed il Generale di Corpo d’Armata Amedeo Sperotto, Comandante delle Forze Operative Nord, grazie al Comandante del 2° Reggimento Pontieri Col. Salvatore Tambè, è stato possibile organizzare una visita privata dedicata alle suddette Autorità militari. Al termine della visita guidata condotta dal curatore della mostra Alessandro Centenari alla presenza del Capo Gruppo Specialità Pontieri dell’ANGET Ten. Col. Giovanni La Porta organizzatore dell’evento, il Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota ha fatto dono agli organizzatori del “Crest” COMFOTER complimentandosi per la qualità e la portata dell’evento. Ai complimenti del Generale Tota, si sono uniti quelli del Generale di Divisione Carlo Lamanna (Comandante della Divisione Friuli) e quelli del Generale di Brigata Francesco Bindi (Comandante del Comando Genio).

3. FOTO

FOTO 1: 4/11/2018 – Momento dell’inaugurazione (taglio del nastro da sinistra a destra in primo piano il Sindaco di Piacenza Dottoressa Patrizia Barbieri, il Prefetto di Piacenza Dott. Maurizio Falco, il Capo Gruppo della Specialità Pontieri dell’ANGET Ten. Col. Giovanni La Porta.

FOTO 2: momento di visita il giorno dell’inaugurazione

FOTO 3: Allestimento della mostra

FOTO 4: Un momento della visita privata dedicata alle massime Autorità presenti il giorno dell’esercitazione “Smart Sapper” – in primo piano da sinistra a destra il Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, il Generale di Divisione Carlo Lamanna, il Generale di Brigata Francesco Bindi e il curatore della mostra Alessandro Centenari.

FOTO 5: Da sinistra a destra il Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Nicola Tota con il Capo Gruppo della Specialità del Genio dell’ANGET Ten. Col. Giovanni La Porta, nell’occasione della visita guidata organizzata il giorno dell’esercitazione “Smart Sapper”.

FOTO 6: Il momento della consegna del “Crest” COMFOTER del Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota (Comandante delle Forse Operative Terrestri di Supporto) al curatore della mostra Sig. Alessandro Centenari nell’occasione della visita guidata organizzata il giorno dell’esercitazione “Smart Sapper”.