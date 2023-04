Mostra concorso Caterina Sforza/Cosimo I dei Medici Logos 2023 dal 15 aprile al 7 maggio 2023 al Palazzo Pretorio di Terra del Sole

CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (FC) – Palazzo Pretorio di Terra del Sole

Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)

Dal 15 Aprile al 7 Maggio 2023

Inaugurazione Sabato 15 Aprile, ore 17.00 alla presenza delle autorità

A cura di Marilena Spataro e Francesca Caldari con l’intervento del critico d’arte Alberto Gross

La MOSTRA CONCORSO Premio d’arte Caterina Sforza Logos, nuovamente ospitata presso le suggestive sale del Palazzo Pretorio di Terra del Sole e giunta quest’anno alla sua quarta edizione, è un omaggio a Caterina Sforza, signora di Imola e contessa di Forlì, emblema di ingegno, coraggio e risolutezza, sicuramente importante esempio di femminilità.

Il tema del Concorso scelto per questo 2023 è “Alla corte dei Medici, la moda, la bellezza e gli amori”, in omaggio, non solo alla signora di Imola e Contessa di Forlì, ma anche in omaggio al di lei nipote, il Granduca di Toscana Cosimo I dei Medici, la cui Corte, grazie soprattutto alla adorata consorte Eleonora di Toledo, brillò per eleganza e raffinata sobrietà dei costumi. Illustri, entrambe le figure, per l’impegno nelle arti e per la raffinatezza ed eleganza delle loro corti non meno che per lo spirito gagliardo e battagliero, si distinsero per avere saputo anche interpretare il ruolo politico dell’arte, promuovendo un’immagine di governo illuminato e prestigioso, sia economicamente che culturalmente.

Di Caterina è opportuno ricordare, oltre alla rigorosa cultura umanistica ricevuta alla corte sforzesca, la sua attitudine per lo studio dell’erboristeria, della medicina e dell’alchimia, interessi che la condussero a compilare i celebri “Experimenti della excellentissima signora Caterina da Forlì”, una puntuale serie di ricette rivolte alla cosmetica ed alla cura di sé, proponendosi di preservare la salute, lo spirito e la bellezza.

La corte di Cosimo I – a sua volta – fu ambita e frequentata da personaggi quali Bronzino, Benvenuto Cellini, Giorgio Vasari, e fu proprio su consiglio di quest’ultimo che il Granduca fondò l’Accademia e Compagnia dell’Arte del Disegno; fu proprio lui, inoltre, a volere fortemente e a fondare la città fortezza di Terra del Sole, esempio di “città ideale” a segnare, riaffermandone l’importanza, il territorio ultimo del Granducato di Toscana in Romagna.

Il tema scelto si presenta, peraltro, in piena sintonia con la grande mostra, “L’Arte della Moda” dei Musei San Domenico di Forlì nel cui circuito espositivo si inserisce anche Palazzo Pretorio di Terra del Sole.

Ed è proprio in questa visione più ampia e di maggiore apertura all’arte ed agli artisti nelle loro diverse sensibilità, che quest’anno si è ritenuto opportuno di allargare la partecipazione al Premio concorso LOGOS al mondo maschile, sebbene in un numero limitato di artisti uomini selezionati dagli organizzatori.

L’iniziativa inoltre si arricchisce di numerosi appuntamenti che impreziosiscono ancora di più la mostra concorso.

La presentazione all’inaugurazione il 15 aprile alle ore 18.30 del libro “I dolci al tempo di Caterina Sforza” Segreti e ricette della tradizione medievale e rinascimentale, opera di Cecilia Milantoni, archeologa e presidente di CNA Turismo e Commercio Forli-Cesena, con a seguire la degustazione di dolci offerta da Roberto Rambaldi del Gran Caffè 900 di Castrocaro Terme e degustazione di una selezione di vini offerti dalla Strada dei Vini e dei Sapori dei colli di Cesena/Forlì.

Infine nel giorno del finissage e della premiazione il 7 maggio alle ore 16.30, si terrà la presentazione del libro “Caterina Sforza. Potere e bellezza nel Rinascimento” di Pierluigi Moressa, medico pschiatra, membro ordinario della Società psicoanalitica italiana e giornalista pubblicista.

Il Premio d’arte Caterina Sforza è promosso e realizzato da associazione culturale LOGOS, in collaborazione con la Pro loco Terra del Sole e gode del patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Partner: Galleria Ess&rrE Porto turistico di Roma, Acca International srl, Museo Ugo Guidi, Romagna Fiere di Forlì, Terme di Castrocaro, Strada dei Vini e dei Sapori, CNA Forlì-Cesena, Area Colline forlivesi, Associazione Voce Donna. Media partner Art&trA rivista d’arte e cultura.

Ventotto gli artisti partecipanti, con opere di pittura, scultura e fotografia, che parlano il linguaggio dell’armonia, della bellezza e oggi più che mai della speranza, in un messaggio che afferma con determinazione quei valori universali insiti nel femminile, di non violenza, pace e solidarietà.

Le partecipanti per la Mostra Concorso Premio d’Arte Caterina Sforza Logos, IV Edizione sono: Angela Amadei, Orianna Astolfi, Tiziana Bortolotti, Anna Bubba, Laura Calvelli, Marina Carlini, Luciana Ceci, Marina Comerio, Barbara Cotignoli, Eleonora Dalmonte, Daniela De Carlo, Annamaria Frisone, Svitlana Itsenko, Elena Modelli, Jota Ponga, Loretta Samorì, Laila Scorcelletti, Anna Maria Tani, Paola Tassinari, Margherita Torricelli, Amalia Volanti

I partecipanti per la Mostra Concorso Premio d’Arte Cosimo I Dei Medici Logos, I Edizione sono: Valerio Betta, Luciano Cantoni, Paolo Graziani, Marco Guazzarini, Vittorio Masi, Francesco Ponzetti, Lorenzo Senzi.

Una giuria preposta (costituita da artisti, esperti e critici d’arte) selezionerà i 10 artisti più talentuosi che saranno premiati ufficialmente nel finissage del 7 maggio, alle 18.00 e che avranno diritto ad una mostra presso le Terme di Castrocaro dal 27 maggio all’11 giugno.

I tre artisti che otteranno il punteggio più alto concluderanno con una ulteriore mostra presso il Salone del Commissario di Palazzo Pretorio dal 23 agosto al 4 settembre.

A questi riconoscimenti se ne aggiungeranno altri di prestigio a cura di Romagna Fiere, della Galleria Ess&rrE e della casa editrice Acca International srl di Roma.

La giuria esaminatrice è composta dalla presidente, Hazel Tedaldi (Presidente di Romagna Fiere di Forlì) e dai giurati: Roberta Frabetti, iconologa, orientalista e critica d’arte, Rosanna Ricci, giornalista ed esperta d’arte, Paolo Buzzi noto pittore e scultore, Giovanni Scardovi, già docente Accademia Belle Arti di Venezia e di Bologna, scultore e poeta di fama nazionale, Mario Zanoni, scultore di lungo corso conosciuto a livello nazionale.

Palazzo Pretorio di Terra del Sole

Via Vittorio Veneto, 3 -47011 Terra del Sole (FC)

Aperture: sabato 15.30/18.30 – Domenica 10.00 – 12.00/15.30-18.30

Feriale su appuntamento tel. 0543.766766 proloco@terradelsole.org

Ingresso gratuito