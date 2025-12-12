Modifiche temporanee alla viabilità per “Parma 1913 – Lazio” sabato 13 dicembre

PARMA – In occasione dell’incontro di calcio Parma 1913-Lazio, sono previste alcune modifiche alla viabilità sabato 13 dicembre 2025.

Dalle ore 00:00 alle ore 24:00 e comunque fino a cessate esigenze, al parcheggio scambiatore Nord – Largo Maestà del Taglio è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata eccetto veicoli privati dei tifosi ospiti su tutto il piazzale.

Dalle ore 12:00 alle ore 21:00 e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata per i seguenti tratti stradali: Via Torelli, da Piazzale Risorgimento a via A. Frank; Via Puccini; Via Pezzani; Via Scarlatti; Viale Duca Alessandro, da Piazzale Risorgimento a Via Viotti; Viale San Michele, da Piazzale Risorgimento a Viale Campanini (eccetto veicoli accreditati con apposito permesso “Parma Calcio”); Viale P.M. Rossi, da Piazzale Risorgimento a Viale Campanini; Viale Partigiani d’Italia; Parcheggio (lato Sud) compreso tra Viale S. Michele, Piazzale Risorgimento e Viale P. M. Rossi, escluso venditore ambulante autorizzato; Piazzale Risorgimento.

Dalle ore 14:30 e fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito veicolare, da attuarsi a richiesta del Funzionario Dirigente i servizi di Ordine Pubblico, nelle seguenti strade e piazze: Via Torelli, da Piazzale Risorgimento a via A. Frank; Via Viotti, da Via Torelli a Viale Duca Alessandro; Viale Duca Alessandro, da Piazzale Risorgimento a Via Viotti; Via Scarlatti; Via Pezzani; Via Paganini, da Via Furlotti a Viale Partigiani D’Italia; Via Puccini; Viale San Michele, da Piazzale Risorgimento a Viale Campanini; Viale P.M. Rossi, da Piazzale Risorgimento a Viale Campanini; Stradone Martiri della Libertà, da Piazzale Risorgimento a Strada Farini; Viale Partigiani d’Italia, da Piazzale Risorgimento a rotatoria Viale Campanini; Piazzale Risorgimento; Strada Zarotto, da via Sidoli a Strada Traversetolo escluse intersezioni.

Dal provvedimento di divieto di transito sono esclusi i/le residenti nel tratto interdetto che esibiscono Pass di cortesia o un documento d’identità (fatto salvo quanto disposto dal Funzionario Dirigente i servizi di Ordine Pubblico), i veicoli delle Forze di Polizia e di Pubblica Assistenza e di Soccorso, i veicoli per l’assistenza domiciliare, i mezzi Azienda TEP SpA destinati al trasporto dei tifosi locali, i taxi, i velocipedi, i ciclomotori, i pullman dei giocatori delle due Società calcistiche interessate alla manifestazione sportiva e i veicoli muniti del contrassegno speciale (cat. invalidi nazionale).

Dalle ore 14:30 e fino a cessate esigenze è istituito il divieto di transito, anche pedonale, per i tifosi locali in Via Torelli, da Piazzale Risorgimento all’intersezione con Via Anna Frank, e Via Viotti, da Via Torelli e Viale Duca Alessandro, ed è istituito il divieto di transito, anche pedonale, per i tifosi ospiti in Viale Duca Alessandro, da Piazzale Risorgimento a Via Viotti, e in Via Viotti, da Via Torelli e Viale Duca Alessandro.

Dalle ore 12:00 alle ore 21:00, istituzione di area di sosta riservata ai veicoli che espongono contrassegno speciale (cat. invalidi nazionale) in Via Puccini, nel tratto da Viale Partigiani d’Italia a Via Bandini.

Dalle ore 13:00 alle ore 22:00:

destituzione corsia preferenziale Strada Zarotto e contestuale spegnimento del sistema elettronico di rilevamento dei transiti;

spegnimento del sistema di rilevamento elettronico dei transiti in corsia preferenziale di Strada della Repubblica/Piazzale Vittorio Emanuele II;

autorizzazione al transito sulla corsia preferenziale di Strada della Repubblica, nel tratto ricompreso tra Piazzale Vittorio Emanuele II e Strada Cairoli di: veicoli di residenti già autorizzati in ZTL 1, ZTL2 e relative isole ambientali; veicoli di titolari di posto auto interno già autorizzati in ZTL 1 e ZTL2 e relative isole ambientali; veicoli per l’assistenza domiciliare già autorizzati in ZTL 1 e ZTL2; veicoli diretti ad attività ricettive già autorizzati in ZTL 1 e ZTL2.

I provvedimenti possono essere suscettibili di variazioni temporali e di modifiche all’estensione/localizzazione sulla base delle disposizioni dei Responsabili i Servizi di Ordine Pubblico – unitamente ai soggetti individuati dall’art. 12 del Codice della Strada – in particolare relativamente alla progressiva riapertura delle strade a seguito del termine effettivo della manifestazione.