M’illumino di Meno 2023: giovedì 16 febbraio Iren “spegne” le proprie sedi aziendali

REGGIO EMILIA – Il Gruppo Iren aderisce all’edizione 2023 di M’illumino di meno, l’iniziativa dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili promossa da Caterpillar Radio2 con Rai per il Sociale.

Per sensibilizzare i territori sull’importanza della transizione energetica e sulla necessità, mai come ora, di mettere in campo azioni per ridurre i consumi ed il nostro impatto ambientale, oggi, giovedì 16 febbraio, dalle 19 alle 22 verranno spente le insegne luminose di tutte le principali sedi operative del Gruppo in Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna. Gli edifici aziendali coinvolti saranno quelli di Genova, La Spezia, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Torino e Vercelli.

In occasione di questo importante appuntamento, il Gruppo ha inoltre lanciato una campagna, rivolta alle proprie persone, dedicata alla condivisione come strumento per contrastare lo spreco di risorse. L’invito è quello di raccontare i “gesti di condivisione” quotidiani che possono essere esempi virtuosi di risparmio e, in alcuni casi, anche di creazione di nuova energia, in senso letterale o attraverso la costruzione di un senso di comunità.

Questa iniziativa risponde alla volontà di Iren di coinvolgere tutti gli stakeholder – a partire da quelli interni – per il raggiungimento dei propri obiettivi di transizione ecologica. Il tema della condivisione risulta inoltre particolarmente coerente con l’impegno del Gruppo per lo sviluppo delle comunità energetiche, il cui modello di business si fonda proprio sulla condivisione, unito alla produzione e autoconsumo di energia green da fonti rinnovabili.