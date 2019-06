Michele Francesconi e Francesca Bertazzo Hart l’11 giugno in concerto al Conservatorio “Bruno Maderna”

CESENA – Martedì 11 giugno 2019, alle 21.30, Michele Francesconi e Francesca Bertazzo Hart si esibiranno a Cesena, nella Corte del Conservatorio “Bruno Maderna”, nell’ambito del Maderna Jazz Festival. I due musicisti, rispettivamente al pianoforte e alla voce, presenteranno The Jimmy Van Heusen Songbook, il loro progetto dedicato al grande compositore statunitense. Le cantanti Laura Avanzolini e Sara Jane Ghiotti saranno, inoltre, le ospiti speciali del concerto cesenate. Il concerto è ad ingresso libero e, in caso di maltempo, si terrà in Sala Dallapiccola.

Il Conservatorio “Bruno Maderna” si trova a Cesena, in Corso Comandini, 1.

Michele Francesconi e Francesca Bertazzo rendono omaggio al songbook del grande compositore Jimmy Van Heusen. Se, da un lato, c’è l’intenzione di sintetizzare le esperienze estetiche dei due musicisti per valorizzarne le peculiarità, dall’altro si vuole arrivare all’essenza della sua musica, grazie ad una analisi profonda nel materiale melodico e testuale offerto dalle canzoni e ad una cura precisa ed attenta di tutte le sfumature.

Vincitore del Premio Oscar nella categoria “miglior canzone” con il brano Swinging on A Star nel 1944, nonché autore di colonne sonore indimenticabili, Jimmy Van Heusen è considerato uno dei più grandi songwriter americani. Pianista per gli editori di Tin Pan Alley prima, compositore per Hollywood e i teatri di Broadway poi, Van Heusen ha scritto centinaia di brani dalle mille sfumature, spesso impreziositi dai testi di storici parolieri come Sammy Cahn, Johnny Burke, Eddie DeLange e Johnny Mercer. Protagonista della sua produzione è indubbiamente la voce, esplorata e valorizzata attraverso la molteplicità di toni che caratterizza le sue canzoni: dallo struggimento di Darn That Dream alla solarità di I Thought About You, passando per la dolcezza di It Could Happen To You.

Il lavoro prevede arrangiamenti originali di Michele Francesconi scritti per l’orchestra trentina di dodici elementi New Project, la cui realizzazione completa è prevista per il 2019.

Francesca Bertazzo Hart, ha incontrato subito l’attenzione della critica e del pubblico del jazz, venendo segnalata tra i migliori nuovi talenti nel referendum del 2003 indetto dalla rivista Musica Jazz. La cantante e chitarrista si è diplomata al Cpm di Milano (col massimo dei voti più nota di merito) sotto la guida di Tiziana Ghiglioni e, nel suo curriculum, troviamo una borsa di studio alla Manhattan School of Music e quattro anni di esperienza nei jazz club di New York. Unica insegnante italiana al “Summer Jazz Workshop 2007” di Veneto Jazz a fianco dell’intero corpo docente della “New School for Jazz and Contemporary Music” di New York.

Michele Francesconi è diplomato in pianoforte e in musica jazz. Ha insegnato presso i Conservatori di Adria, La Spezia, Cesena, Bologna, Perugia e L’Aquila. Nel 2015 ha pubblicato il libro Pianoforte Complementare in Stile Pop-Jazz (Volonte & Co). Tra le pubblicazioni discografiche, a suo nome e come sideman, si segnalano Italian Tunes, Mozart in Jazz, Recital Trio, Quintorigo Plays Mingus, Pane e Tempesta, Twice, La Donna di Cristallo, Skylark, Bologna Skyline e Songs. Ha suonato in diverse rassegne e jazz club: Ravenna Festival, Ethnoinsula Musicae, Festival Atlantide, Percuotere la mente, Jazz in der Altstadt, Itinerari Jazz, Garda Jazz Festival, Sabato in concerto – Fondazione Pescarabruzzo, Sonata Islands, Festival della filosofia di Modena, Cantina Bentivoglio, Roccella Jazz Festival, Casa del Jazz, Pinocchio Jazz Club, European Jazz Expo di Cagliari, Torino Jazz Festival, Auditorium Parco della Musica, Crossroads, Iseo Jazz, Torrione Jazz Club.

Michele Francesconi e Francesca Bertazzo Hart in concerto al Conservatorio “Bruno Maderna” di Cesena con il progetto dedicato al grande compositore Jimmy Van Heusen

Michele Francesconi & Francesca Bertazzo

The Jimmy Van Heusen Songbook

Michele Francesconi. pianoforte e arrangiamenti

Francesca Bertazzo. voce

special guest

Laura Avanzolini. voce

Sara Jane Ghiotti. voce

Cesena. Corte del Conservatorio “Bruno Maderna”

Martedì 11 giugno 2019. ore 21.30

Ingresso Libero

(un’immagine di Michele Francesconi, scattata da Susanna Polzoni, e un’immagine di Francesca Bertazzo)