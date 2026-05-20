Meno dieci per Vasco Rossi allo Stadio di Rimini

Hotel verso il tutto esaurito, fan in arrivo anche dall’estero. Da oggi disponibili online i parcheggi per il soundcheck del 29 maggio e il concerto del 30 maggio

RIMINI – Mancano dieci giorni all’atteso ritorno di Vasco Rossi allo Stadio Romeo Neri e Rimini si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione. La città si avvicina al grande evento all’insegna del tutto esaurito: sold out con largo anticipo sia il soundcheck del 29 maggio, tradizionale regalo annuale del rocker agli iscritti al Blasco Fan Club, sia la “data zero” del Vasco Live, in programma venerdì 30 maggio, i biglietti dei treni da Roma e Milano sono introvabili, gli hotel corrono verso il tutto esaurito.

Sale l’attesa, così come i numeri dell’accoglienza: gli alberghi registrano percentuali di riempimento verso il tutto esaurito, con picchi già oltre il 90%, mentre si moltiplicano le curiosità dei fan in arrivo in città. Dal Blasco Fan Club segnalano oltre 500 persone provenienti dall’estero, da 18 Paesi diversi, con presenze anche da Australia, Argentina e Uruguay. Il pubblico abbraccia tutte le generazioni: oltre mille partecipanti sono minorenni, mentre non mancano fan che superano i 90 anni. Per celebrare il sold out riminese e il legame con la spiaggia della Riviera, il Fan Club ha lanciato anche le infradito “Il Blasco”, pensate per lasciare sulla sabbia l’impronta del logo.

“Nell’ultimo weekend di maggio – sottolinea la direttrice di Visit Rimini, Coralie Delaubert – che prosegue con il ponte del 2 giugno, la città si accende come uno dei momenti più vitali dell’anno: le energie di Rimini Wellness, tra fiera e appuntamenti OFF in spiaggia e in città, si intrecciano con quelle dell’attesissimo doppio concerto di Vasco Rossi, mentre il Congresso SCIVAC anima il Palacongressi di Rimini richiamando professionisti da tutta Italia. A questo si sommano i flussi del ponte del 2 giugno e della Pentecoste, soprattutto dai mercati DACH, creando un mix unico di pubblico leisure e business, italiano e internazionale, che promette una città vivace, animata e in movimento. Sul fronte dell’occupazione alberghiera, i dati dell’osservatorio HBenchmark indicano già picchi oltre il 90% di occupazione e si punta al sold out”.

Parcheggi acquistabili online da oggi

In vista del grande afflusso di pubblico, il Comune di Rimini mette a disposizione un sistema di parcheggi prenotabili online per le giornate del 29 e 30 maggio. I posti auto possono essere acquistati da oggi attraverso il portale eventi di MooneyGo (https://www.mooneygo.it/acquista-parcheggio/it/) e, da domani, anche tramite l’app di EasyPark. Non sarà possibile acquistare i biglietti in loco.

Il costo della sosta è di 5 euro per le auto e 15 euro per i camper, questi ultimi ammessi esclusivamente nel parcheggio Fantoni. I parcheggi non sono custoditi e saranno aperti solo nei giorni degli eventi. Tutte le auto dovranno essere rimosse entro l’orario di chiusura, fissato alle ore 2 della notte successiva alla fine del concerto.

Per favorire i collegamenti tra le aree di sosta e lo stadio, nei parcheggi saranno inoltre posizionate biciclette in sharing.

Le aree di sosta disponibili per l’acquisto on line

Per la giornata di giovedì 29 maggio, dalle ore 8 saranno attivi i parcheggi di via Giuliani, via Giovanni Fantoni, Tribunale, Colosseo A, Macanno 1 e Macanno 3. Dalle ore 15 sarà attivo il parcheggio Gros, mentre dalle ore 17 sarà disponibile anche Colosseo B.

Per la giornata di venerdì 30 maggio, dalle ore 8 saranno attivi i parcheggi di via Giuliani, via Giovanni Fantoni, Tribunale, Colosseo A, Colosseo B, Macanno 1 e Macanno 3. Dalle ore 15 sarà disponibile anche il parcheggio Gros.

La novità: 500 posti al parcheggio Settebello

A queste aree di sosta si aggiunge anche il parcheggio Settebello realizzato da Sistemi Urbani e gestito Fs Park. L’area parcheggio sarà aperta dal 29 maggio per entrambe le date dell’evento, il soundcheck del 29 maggio e la “data zero” del 30 maggio. Saranno disponibili 500 posti, non prenotabili anticipatamente, che potranno essere utilizzati dal 29 maggio stesso fino ad esaurimento. La tariffa prevista è di 10 euro. Il parcheggio resterà fruibile 24 ore su 24 ore. Dopo i concerti di Vasco Rossi, il parcheggio resterà aperto con tariffe ordinarie.

Le aree intorno allo stadio soggette a modifica della viabilità

La circolazione dei veicoli (auto e moto) sarà interdetta (ad eccezione delle biciclette e monopattini che non potranno circolare ma potranno sostare) all’interno dell’area ricompresa tra via Tripoli (percorribile), via Ugo Bassi (percorribile fino alle ore 23), via Annibale Fada (percorribile), via C.A. Dalla Chiesa (percorribile), via Giovanni Fantoni (percorribile solo fino all’intersezione con via Abruzzo che non sarà percorribile, ad eccezione dei residenti).

I velocipedi e i monopattini, purché condotti a mano, potranno accedere all’area interdetta alla circolazione al solo fine di sostare ma non potranno circolare all’interno di detta area. All’interno dell’area così delimitata potranno altresì accedere i residenti e i veicoli autorizzati.

Le interruzioni alla circolazione saranno presenti sulle seguenti intersezioni stradali:

– Della Fiera/Marche, Della Fiera/Toscana, Della Fiera/Lombardia, Della Fiera/Piemonte, Circonvallazione Meridionale/Flaminia, Tripoli/Flaminia, Tripoli/Silvio Pellico, Tripoli/Lagomaggio, Luzzati/Crispi, Ugo Bassi/Damerini, Ugo Bassi/Pascoli, Fada/Lagomaggio, Fada/Flaminia, Flaminia Conca/Pananti, Fantoni/Abruzzo.

L’interruzione della circolazione nell’area sopra individuata sarà dalle 14.00 alle 02.00 di venerdì 29 maggio e dalle 8.00 alle 03.00 di sabato 30 maggio.

All’interno dell’area gialla interdetta alla libera circolazione, sarà creata un’area blu, accessibile da appositi punti di filtraggio, alla quale potranno accedere esclusivamente i possessori del biglietto per l’evento, privi di qualunque oggetto ad eccezione di effetti personali (ad esempio, per coloro che verranno con il proprio motociclo, non sarà consentito portare con sé il casco). Entrati nell’area blu, delimitata da una specifica transennatura presidiata dagli steward, sarà poi possibile entrare allo stadio attraverso i punti di ingresso individuati dagli organizzatori dell’evento.

Chiusura totale via IX Febbraio (stadio)

Oltre al divieto di sosta con rimozione coatta in Via IX Febbraio, nel tratto dalla Via Lagomaggio alla Via Macchiavelli, per la sosta dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dei lavori preparatori e di smontaggio dei concerti di Vasco Rossi ed Achille Lauro, nel periodo dalle ore 08.00 del 04/05/2026 alle ore 24.00 del 09/06/2026, sarà disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare di:

Via IX Febbraio: nel tratto compreso tra via Lagomaggio e via Macchiavelli

per consentire lo svolgimento delle prove, dal 20 al 28 maggio 2026, a partire dalle ore 16:00 e fino al termine di ogni sessione di prova. L’accesso all’area sarà regolato da un divieto di transito, fatta eccezione per i residenti, i mezzi della produzione, le forze di polizia e i mezzi di soccorso. Si consiglia agli automobilisti di pianificare percorsi alternativi per evitare rallentamenti nelle ore pomeridiane.

Con la data zero del Vasco Live 2026, parte “Green Rock!”

Parte con la Data Zero di Rimini il progetto che porta l’impegno per l’ambiente sotto il palco, rendendolo visibile e partecipato. È questo lo spirito che ispira Green Rock!, il progetto che prenderà il via al Vasco Live 2026 e che coinvolge Live Nation e Coop Alleanza 3.0, la più grande cooperativa di consumo d’Italia. Grazie a Green Rock!, infatti, i valori della sostenibilità ambientale e sociale entrano a far parte dell’esperienza dei concerti di Vasco e diventano visibili, accessibili e partecipati tanto dalle comunità locali che ospitano le date, quanto dagli spettatori. Nei giorni precedenti ogni data, in ciascuna città del tour saranno promosse attività di cura ambientale: messa a dimora di piantine e alberelli, pulizia di sentieri e parchi, cura del verde urbano. Saranno coinvolti i soci Coop Alleanza 3.0 e associazioni locali, valorizzando le reti territoriali già attive e individuando le aree che necessitano maggior presidio.

Un modo concreto per lasciare un segno positivo prima ancora che parta la prima nota, e che rimanga a disposizione delle comunità locali anche dopo la fine dello show.

Dalle aree ristoro e dal catering del tour, il cibo non consumato potrà essere recuperato e destinato a fini sociali, grazie al progetto Buon Fine e alle associazioni locali già partner.

Buon Fine è infatti l’iniziativa di Coop Alleanza 3.0 per contrastare lo spreco alimentare e sostenere chi è in difficoltà. Nei negozi Coop permette di vendere a prezzi scontati prodotti vicini alla scadenza; ciò che resta viene donato rapidamente ad associazioni e realtà locali, con oltre 250 punti vendita coinvolti e quasi 1.700 tonnellate di cibo già recuperate nel 2025.

Durante ogni data del tour, tra ingressi, aree ristoro e isole ecologiche, saranno presenti i Green Angels, volontari di Coop Alleanza 3.0, riconoscibili con pettorine o t-shirt dedicate, pronti ad accompagnare il pubblico verso comportamenti più consapevoli e sostenibili: promuoveranno la corretta raccolta differenziata, sensibilizzeranno sulla riduzione dei rifiuti, e suggeriranno piccoli gesti quotidiani che, insieme, fanno la differenza.