Marzo delle donne 2023, una ricca e variegata rassegna da venerdì 3 marzo al 5 aprile

CESENA – Le donne al centro per un intero mese. In vista dell’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, l’Assessorato alle Politiche delle Differenze del Comune di Cesena e il Forum Donne presentano l’edizione 2023 del “Marzo delle donne”, un insieme di iniziative culturali, e di dibattito, tese a presentare il mondo delle donne. Si comincia venerdì 3 marzo, alle ore 15.30, con l’evento promosso dall’Università della terza età “La figura ed il pensiero di Olympe De Gouges”, che si terrà nella sala del Teatrino Don Baronio di via Mulini 24. Olympe De Gouges è un’antesignana del pensiero politico egualitario femminile. La sua Dichiarazione dei diritti della Donna le costò la decapitazione con ghigliottina il 3 novembre del 1793. La relazione sarà a cura di Silvia Bartoli. Sabato 4 marzo, alle ore 16.30 presso la Cripta dell’Abbazia benedettina di Santa Maria del Monte si terrà l’evento “Bibliche donne al monte Ruth – Ester – Giuditta” organizzato dalla Scoietà Amici del Monte, Fidapa Cesena Malatesta, Officina dell’arte e dall’Associazione Perledonne. Martedì 7 marzo, alle ore 15.30, la Sala polivalente “Oscar Alessandri” ospiterà l’incontro curato da AUSER Cesena nel corso del quale Franca Zacchiroli presenterà le “Donne di potere nella storia”.

La giornata di mercoledì 8 marzo sarà caratterizzata da quattro importanti appuntamenti. Si comincia alle ore 10 con un convengo organizzato dal Coordinamento Donne CISL Romagna, “Donne alla Costituente per fare la differenza”, presso il Museo della Marineria di Cesenatico. Alle 11.30 ci si sposterà nella Sala del Consiglio del Comune di Cesena dove l’Associazione Woman in Run consegnerà ai Centri donna di Cesena e di Cesenatico il ricavato dell’ultima passeggiata solidale. In serata, a partire dalle ore 20,30, per le vie del centro storico, da piazza Giovanni Paolo II a piazza del Popolo, si terrà la fiaccolata “Verità e Giustizia per Cristina e Chiara”, organizzata dall’associazione Penelope con il sostegno del Comune e del Quartiere Ravennate.

Nuovi incontri per giovedì 9 marzo: alle ore 20.45 la cittadinanza è invitata al concerto “Note al femminile” che si terrà presso la Sala Capitolare dell’Abbazia del Monte, a cura della Società Amici del Monte, Fidapa Cesena Malatesta, Officina dell’arte e Perledonne. Nella stessa serata, alle ore 21, nella suggestiva cornice di Corte Dandini si terrà un reading poetico con interventi poetici originali di altri autori ed autrici ed interpretazioni e letture del pubblico organizzato dall’associazione Rimbaud, con la collaborazione di Voceversa.

Gli incontri proseguiranno a sabato 11 marzo con momenti pubblici distribuiti nel corso della giornata. Si inizia alle 10.30 con la mostra “Pittoriche Donne in Officina” presso l’officina dell’arte di Case Frini a cura della Società Amici del Monte, Fidapa Cesena Malatesta, Officina dell’arte e Perledonne; durante la mostra interverranno Angelo Fusconi e Orlando Piraccini. Nel pomeriggio, alle 14.30, sarà possibile prendere parte alla “Camminata Benefica” organizzata dall’Associazione culturale Women in Run ASD, un percorso pedonale lungo 9 chilometri che attraversa il centro storico partendo dal piazzale Paolo Tordi. La giornata si concluderà al Cinema Eliseo alle ore 17 con la proiezione del documentario “Woman” di Y.A. Bertrand – A. Mikova, a cura di centro interculturale e SAI.

Domenica 12 marzo, alle ore 15, al Centro arti visive e sceniche di San Martino in Fiume, la compagnia Fuoriscena presenterà una sessione di creatività corporea “Danza con Te e Tè” con Fabiola Crudeli. Domenica 19 marzo, alle 17.30, nella sala Auser “Alessandri” l’associazione Ipazia Liberedonne proporrà un nuovo appuntamento con la lettura: “Leggere Lolita a Theran” con l’accompagnamento musicale di Marta Pistocchi. Sabato 25 marzo, alle ore 17, nella Sala Lignea della Biblioteca Malatestiana proiezione della mostra fotografica sulla parità di genere nel grande Nord “Le donne dei ghiacci”. L’evento è a cura di Ada Grilli e Fidapa Cesena Malatesta.

Domenica 26, alle ore 15.30, al Museo della Marineria di Cesenatico si terrà un dibattito su prevenzione e diagnosi di patologie collegate al Papilloma virus. Il momento pubblico sarà coordinato dall’Associazione Perledonne, con ospiti d’eccezione come la dottoressa Marina Faedi, il Dottore P.G.M. Antonazzo, primario di Ginecologia dell’Ospedale “Bufalini” e il dottore Giangaleazzo Pascucci, vicepresidente Ordine dei Medici di Forlì Cesena.

La ricca programmazione si concluderà presso l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana mercoledì 5 aprile, alle 17, con la presentazione del libro “Ragazzo Mio” (ed. DeAgostini) di Alberto Pellai. L’evento è a cura di associazione Perledonne.

Tutti gli eventi del “Marzo delle donne” sono stati pubblicati sul sito del Comune di Cesena. Qualsiasi variazione o modifica sarà segnalata sui canali di comunicazione dell’Ente.