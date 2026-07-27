Martedì 28 luglio la convocazione del Consiglio comunale

RIMINI – Vista la disposizione della Presidente, il Consiglio Comunale è convocato in seduta di 1° convocazione nella giornata di martedì 28 luglio alle ore 18:30 per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno indicati nell’allegato.
La seduta è disponibile in diretta streaming e sul canale YouTube del Consiglio comunale: Consiglio Comunale n.11 di Martedì 28 luglio 2026, ore 18:30
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ORDINE DEL GIORNO
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 MARTEDÌ 28 LUGLIO 2026 alle ore 18:30
|COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SINDACO. INTERROGAZIONI E PRESENTAZIONE ORDINI DEL GIORNO.
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APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2027-
2029. Illustrazione.
|I.E.
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APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2026. VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 AI SENSI DELL’ART. 175 DEL D. LGS. 267/2000. APPLICAZIONE AVANZO.
|I.E.
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|APPROVAZIONE MODIFICHE E AGGIORNAMENTO “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSEDIAMENTO TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E LA MINIMIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI” DEL COMUNE DI RIMINI.
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APPROVAZIONE MODIFICA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DELLE INSTALLAZIONI DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI – ANNO 2026.
|I.E.
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ORDINE DEL GIORNO INERENTE: “CITTADINANZA ONORARIA A VASCO ROSSI”, PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA COMUNALE GLORIA LISI DEL GRUPPO CONSILIARE GLORIA LISI PER RIMINI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO IL 01/06/2026.
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|MOZIONE INERENTE: “RECUPERO STORICO E VALORIZZAZIONE DEL MAREOMETRO DEL FARO DI RIMINI, PRIMO DEL REGNO D’ITALIA” PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE LUCA DE SIO APPARTENENTE AL GRUPPO NON COSTITUITO, ALLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 11/06/2026.
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|MOZIONE INERENTE: “CONTRO LA REINTRODUZIONE DELLA LEVA MILITARE OBBLIGATORIA, CONTRO IL RIARMO DEI SINGOLI STATI NAZIONALI E IN DIFESA DELL’ARTICOLO 11 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA” PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE GIOVANNI CASADEI DEL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO, ALLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 17/06/2026.
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ORDINE DEL GIORNO INERENTE: “RIPRISTINO E POTENZIAMENTO DELL’ASSISTENZA SANITARIA MEDICA E INFERMIERISTICA PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI RIMINI”, PRESENTATO DAL CONSIGLIERE COMUNALE ANDREA PARI DEL GRUPPO CONSILIARE LEGA SALVINI PREMIER, E SOTTOSCRITTO DAI CONSIGLIERI COMUNALI LUCA DE SIO, GIOENZO RENZI, CARLO RUFO SPINA, LORENO MARCHEI, ENZO CECCARELLI, MARCELLO NICOLA, ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO IL 23/06/2026.
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ORDINE DEL GIORNO INERENTE: “DIFENDERE LA POLITICA DI COESIONE EUROPEA E IL RUOLO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI”,
PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA COMUNALE MANUELA GUAITOLI DEL
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GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO IL 09/07/2026.
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ORDINE DEL GIORNO INERENTE: “INTITOLAZIONE DI UNO SPAZIO PUBBLICO A GIOVANNINO GUARESCHI, TESTIMONE DI LIBERTÀ, E VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA DEGLI INTERNATI MILITARI ITALIANI”, PRESENTATO DAL CONSIGLIERE COMUNALE ANDREA PARI DEL GRUPPO CONSILIARE LEGA SALVINI PREMIER, ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO IL 17/06/2026.