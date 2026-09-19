Martedì 22 settembre avvio dei lavori di riprofilatura dei fossi stradali in diverse via del territorio comunale

CESENA – Prenderanno il via martedì 22 settembre alcuni interventi urgenti di riprofilatura dei fossi della rete scolante in diverse via del territorio comunale. I lavori si rendono necessari a seguito delle verifiche effettuate dal personale tecnico del Comune di Cesena, che hanno evidenziato la presenza di fossi ostruiti e condizioni non adeguate a garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche. Gli interventi previsti hanno quindi l’obiettivo di ripristinare una corretta funzionalità dei fossi e migliorare il deflusso delle acque, intervenendo sulle situazioni che possono creare criticità in caso di precipitazioni.

Per consentire lo svolgimento dei lavori da parte della ditta Pozzi Raffaele srl di Rimini in condizioni di sicurezza, dalla mattina di martedì 22 settembre a venerdì 9 ottobre saranno introdotte modifiche temporanee alla circolazione nei tratti interessati dalla presenza del cantiere.

In particolare, sarà istituito il senso unico alternato, regolato da movieri o semaforo, in: via Vigo-Ruffio, dal civico 732 alla ferrovia e dal civico 1228 alla ferrovia; via Cerisola Prima, dal civico 1840 al civico 2176; via Borghetto, dall’intersezione con via Vigo-Ruffio all’intersezione con via Cerisola Prima; via Borghetto Vecchio, per l’intera estensione; strada comunale Montalti di San Carlo, dal civico 615 per circa 500 metri in direzione via San Carlo. Sarà invece istituito il divieto di transito, con esclusione dei residenti, dei mezzi di soccorso e dei mezzi di pubblica utilità, in: via San Martino in Fiume, nel tratto compreso tra il civico 281 e il civico 24 circa; via Calabria, nel tratto compreso fra via Cerchia di Sant’Egidio e via Sant’Agà; via Staggi, per l’intera estensione.