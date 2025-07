Martedì 22 luglio ultimo appuntamento con il Cinema in piazza Prampolini

REGGIO EMILIA – Dopo il grande successo della prima serata del Cinema in piazza Prampolini dello scorso martedì, che ha registrato il tutto esaurito con la spumeggiante commedia “Tutti dicono I Love You” di Woody Allen, martedì 22 luglio, alle ore 21.30, gran finale della rassegna che ogni anno illumina il cuore del centro storico con la magia del cinema. L’appuntamento è con il film “La visita” (1963), omaggio ad Antonio Pietrangeli, uno dei più importanti registi e sceneggiatori italiani del dopoguerra, figura chiave nel passaggio dal Neorealismo alla commedia all’italiana. La serata sarà aperta dai saluti istituzionali del Sindaco Marco Massari e di Stefania Bondavalli, Assessora a Economia urbana e Sport con deleghe a Commercio, Turismo e Città storica.

Basato su un racconto di Carlo Cassola, il film viene presentato in una nuova e inedita versione restaurata realizzata da CSC-Cineteca Nazionale in collaborazione con Minerva Pictures. Sandra Milo e François Périer sono i protagonisti di una straordinaria commedia – un vero e proprio spaccato amaro dell’Italia contadina e di quella del boom economico – che ruota attorno ad un breve incontro domenicale fra due promessi amanti per corrispondenza: lui, Adolfo, è commesso in una cartolibreria romana; lei, Pina, sull’orlo dei quarant’anni, vive da sola in un paesino della pianura padana e ha messo un annuncio matrimoniale su una rivista. Il loro rapporto epistolare funzionava a meraviglia, ma quando Adolfo va a conoscere Pina di persona, in poche ore vengono a galla i difetti di entrambi, soprattutto quelli di lui, un piccolo-borghese ipocrita, avido e volgare.

Con la sua consueta e beffarda malinconia, Pietrangeli esplora l’incontro impossibile di due solitudini: il piccolo mondo di Pina, fatto di tenerezze di seconda scelta e tormenti inespressi, entra in collisione con quello di Adolfo, pietrificato dalla grigia disperazione di un quotidiano avvilente. Attorno a loro ruota un universo umano che moltiplica e rinvia i dolori dei protagonisti. Come in “Adua e le compagne”, il macigno del passato determina una perpetua infelicità: si può occultare la verità, ma non cancellarla né rimuoverne gli effetti.

Oltre agli straordinari ritratti psicologici dei personaggi, Pietrangeli ci consegna un film costruito su un meccanismo comico negli stilemi e, assieme, pienamente drammatico nei risultati, capace di esprimere lo squallore, l’imbarazzo e la delusione di un incontro mancato. Il finale, carico di dolcissima ambiguità, è il degno coronamento di una miniatura struggente, cui apporta un contributo essenziale lo splendido cast.

La proiezione del film di Carlo Vanzina “Sapore di mare” (1983), prevista per l’8 luglio in piazza Prampolini e annullata causa maltempo, sarà recuperata in Arena Stalloni a fine stagione. Aggiornamenti sul sito www.arenastalloni.it

Il “Cinema in piazza Prampolini” è parte di “Cinema sotto le stelle”, la rassegna curata dall’Ufficio Cinema del Comune di Reggio Emilia in collaborazione con ARCI Reggio Emilia e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. In caso di maltempo la proiezione sarà annullata.

Maggiori informazioni: arenastalloni.it e rosebud.comune.re.