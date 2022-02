Martedì 22 febbraio: “Dalla cucina molecolare alla gastronomia scientifica”

I seminari WEB MITA ripartono con Davide Cassi. Alle 15.30. Appuntamento organizzato dal Master Internazionale in Tecnologia degli Alimenti dell’Università di Parma in lingua italiana e spagnola

PARMA – Riprendono domani martedì 22 febbraio i seminari WEB MITA organizzati dal Master Internazionale in Tecnologia degli Alimenti dell’Università di Parma in lingua italiana e spagnola: il 22 febbraio dalle 15.30 Davide Cassi, docente di Fisica della Materia Soffice e di Fisica Gastronomica all’Università di Parma, interverrà sul tema “Dalla cucina molecolare alla gastronomia scientifica”. Introdurrà Giuseppe Bonazzi, docente del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie, Direttore del Master Internazionale in Tecnologia degli Alimenti.

Per partecipare al seminario online occorre iscriversi a questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd30hmRHwlgsJ_awKfxEdIHqucKACG4eIL6ueEU-NCE4YLcQg/viewform

Negli ultimi due decenni il mondo dell’alta cucina è stato il teatro della più grande rivoluzione della sua storia. La collaborazione tra cuochi e scienziati ha portato all’introduzione di un numero impressionante di nuove tecniche e all’elaborazione di una quantità di ricette superiore a quella di tutti i secoli passati. Superato il primo periodo pionieristico, il mondo della cosiddetta cucina molecolare sta entrando lentamente nella quotidianità di ristoranti e cucine domestiche. Così come da anni nessuno si stupisce più del forno a microonde, da un po’ di tempo sono del tutto normali anche il sifone e la cottura sottovuoto. Sono presenti anche tecniche più esotiche, si può usare l’azoto liquido per trasformare in gelato una tazzina d’espresso e si può cucinare il pesce in lavastoviglie. Ma la novità più importante è la nascita di una nuova disciplina, la “Gastronomia scientifica”, dichiarata ufficialmente nel Manifesto di Barcellona del 2019. Tra qualche anno, la gastronomia diventerà una materia di studio nelle scuole e nelle università di tutto il mondo.

Davide Cassi, professore di Fisica della Materia al Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma, è docente di Fisica della Materia Soffice e di Fisica Gastronomica nell’Ateneo. Gli interessi di ricerca sono rivolti alla Meccanica statistica di equilibrio e non equilibrio dei sistemi complessi, alla Fisica dei solidi non cristallini, alla Teoria dei grafi. Vivo interesse rivolge alla progettazione e sviluppo di tecniche e metodologie innovative in campo enogastronomico.

Nel sito web istituzionale sono presenti le registrazioni dei seminari WEB MITA svolti in questo anno accademico: Seminari web MITA | Dipartimento di Scienze Medico – Veterinarie | Dipartimento di Scienze Medico – Veterinarie (unipr.it)

Questi i prossimi seminari WEB MITA in programma:

8 marzo 2022 alle 15.30

“L’attività dell’acqua: misura fondamentale per la conservazione degli alimenti”

Paola Pittia – Università di Teramo

22 marzo 2022 alle 15.30

“L’impastamento ottimale dei prodotti da forno”

Ottavia Parenti – Università di Firenze