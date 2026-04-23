Macfrut 2026: “Trame d’Acqua: intrecciare sicurezza e resilienza nel Mediterraneo”

RIMINI – Transizione idrica, innovazione tecnologica e centralità del ‘Sistema Italia’ nella gestione delle risorse: questi i temi al centro dell’evento “Trame d’Acqua: intrecciare sicurezza e resilienza nel Mediterraneo”, promosso e organizzato dal Comitato One Water Italia questa mattina nella cornice del Macfrut al Rimini Expo Centre.

L’incontro, che ha visto ieri mattina la partecipazione di figure di spicco del settore, è stato l’occasione per ribadire la centralità della risorsa idrica e il ruolo di leadership dell’Italia nella gestione virtuosa dell’acqua in ambito agricolo.

Ad intervenire per i saluti istituzionali, Maria Spena, Presidente del Comitato One Water Italia, che ha delineato le priorità strategiche per affrontare le sfide idriche attuali e future.

“Ringrazio ANBI e CIHEAM Bari per quest’evento,” ha dichiarato Maria Spena aprendo il suo intervento. “L’appuntamento di oggi si inserisce nel percorso verso il Forum Euromediterraneo dell’Acqua, un evento di portata storica che allarga il vecchio modello di gestione a un orizzonte pienamente europeo e internazionale. Le sfide legate alle nostre risorse idriche vanno oggi affrontate con la massima razionalità, e questo è possibile soprattutto grazie all’avvento e all’applicazione delle nuove tecnologie, con un focus particolare sul settore agricolo”.

Spena ha poi voluto sottolineare l’eccellenza delle soluzioni italiane, citando i successi portati avanti da ANBI: “Le innovazioni introdotte in questi anni sono estremamente positive. Dobbiamo ad ANBI strumenti fondamentali come Irriframe, un portale messo a disposizione degli agricoltori per garantire la buona riuscita delle colture attraverso un uso altamente responsabile e mirato dell’acqua, e la Goccia Verde, un criterio volontario di eccellenza con cui gli operatori vengono sensibilizzati e certificati per le loro buone pratiche”.

Il focus si è poi spostato sulla narrazione del “modello italiano” all’estero: “Il Forum sarà un’occasione imperdibile per presentare al resto d’Europa e a gran parte del mondo il nostro know-how. Dobbiamo essere orgogliosi e raccontare con forza i grandi passi in avanti fatti qui in Italia sul piano infrastrutturale e tecnologico”.

Infine, la Presidente del Comitato One Water Italia ha affrontato il delicato tema del consumo idrico nella filiera agroalimentare, ribaltando la prospettiva: “Sentiamo spesso dire che l’agricoltura ‘beve’ tanta acqua. È un dato di fatto, ma dobbiamo ricordare sempre che l’agricoltura restituisce altrettanto, se non di più, in termini di salute umana, sicurezza alimentare e tutela del territorio. Come Comitato One Water Italia, il nostro impegno è quello di fare un grande ‘Sistema Italia’: lavoreremo uniti per raccontare, in ogni sede, come l’acqua non sia solo una risorsa da gestire, ma il cuore pulsante e centrale nella vita di tutti noi”.