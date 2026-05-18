L’Università di Parma protagonista al Food&Science Festival di Mantova

In piazza Sordello uno stand dell’Ateneo dedicato al Food Project, per il Prorettore Daniele Del Rio una conferenza sulla scienza degli ultraprocessati. Unipr partner scientifico della manifestazione

PARMA – Università di Parma protagonista al Food&Science Festival, che si è svolto dal 15 al 17 maggio a Mantova. Edizione del decennale, questa, per la rassegna che mette in dialogo l’agricoltura e la scienza, le aziende dell’agroalimentare e la ricerca, punto di riferimento del dibattito sui temi dell’agricoltura e della ricerca scientifica, dell’innovazione tecnologica e del cibo.

Grazie a oltre 150 appuntamenti con più di 140 scienziate e scienziati, accademiche e accademici, divulgatori divulgatrici, professioniste e professionisti della filiera, il Festival ha dato vita a una grande rete di condivisione dei saperi. Grande successo per questa decima edizione, che ha esplorato le Traiettorie che stanno ridisegnando l’agroalimentare.

L’Università di Parma, partener scientifico della manifestazione, ha partecipato alla tre giorni con uno stand in piazza Sordello dedicato al Food Project di Ateneo. Nello stand ricercatori e ricercatrici del gruppo Food Project, coordinati dalla responsabile del Food Project Monica Gatti, materiali informativi e appuntamenti di taglio diverso: presentazioni di progetti, laboratori, giochi e altro ancora. Da Chi è l’intruso? Indovina che formaggio è a Cosa si mangia nel mondo? e in Italia?, da Il segreto del plant-based: non dirlo alla nonna a Il sapore nasce dai microrganismi, da La scienza dietro un’agricoltura più resiliente, a Il gusto invisibile: alla scoperta dei microrganismi che trasformano il cibo.

Domenica mattina nell’Atrio degli Arcieri di Palazzo Ducale il Prorettore alla Ricerca e al Trasferimento tecnologico Daniele Del Rio è stato inoltre relatore con Vincenzo Fogliano (docente dell’Università di Wageningen, presidente di EFFoST e direttore R&D di Arterra Bioscience) della conferenza La scienza degli ultraprocessati. Dati, studi e quello che sappiamo davvero.