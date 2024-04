Lunedì il convegno aperto alla città con esperti e rappresentanti categorie economiche sul futuro del commercio

RICCIONE (RN) – Come sta evolvendo l’offerta merceologica cittadina? Qual è il livello qualitativo del commercio riccionese e quanto è in grado di andare incontro alle aspettative dell’ospite della città? Che impatto ha avuto sulle vetrine riccionesi il commercio online? E’ possibile consolidare e tutelare l’identità dell’offerta locale?

Sono tanti gli interrogativi aperti nella città di Riccione a cui l’amministrazione comunale, insieme agli esperti del settore e ai rappresentanti delle categorie cercherà di dare risposta lunedì con il convegno dal titolo “Commercio: un’economia in trasformazione”.

L’appuntamento è per lunedì 8 aprile a partire dalle 14.30 al Palazzo del Turismo di Riccione. Un convegno che la sindaca Daniela Angelini ha organizzato in collaborazione con tutte le categorie economiche della città. Il dibattito sarà aperto dagli interventi degli esperti del settore Fabio De Ponti e Pio Parma, a cui seguiranno le riflessioni dei rappresentanti delle associazioni riccionesi e le conclusioni della sindaca Daniela Angelini.

Fabio De Ponti, consulente aziendale per la piccola e media impresa, tratterà il tema “Una sfida: quale grado di attrattività turistica presente e futura”. Pio Parma, Senior consultant area scenari e intelligence e Responsabile dello scenario turismo e cultura per The European House – Ambrosetti affronterà “Le grandi direttrici trasformative che impattano sul turismo e sui territori”.

I rappresentanti delle categorie economiche cittadine presenteranno un documento comune, mentre la sindaca Daniela Angelini rifletterà sulle prospettive per il commercio di Riccione.

Il convegno si terrà nel piano rialzato del Palazzo del Turismo lunedì 8 aprile a partire dalle 14.30. Ingresso libero.