Lunedì 7 aprile si riunisce il Consiglio comunale

Streaming su YouTube e sulla piattaforma Digital for Democracy

BOLOGNA – Lunedì 7 aprile, il Consiglio comunale si riunirà in seduta ordinaria in forma mista, in videoconferenza e in presenza nella sala del Consiglio di Palazzo d’Accursio.

Dopo gli interventi d’inizio seduta il Consiglio esaminerà due delibere: la prima riguarda l’approvazione dello schema di adesione alla convenzione quadro tra Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e Consap Spa, per l’affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico-specialistiche di supporto, e per l’esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza conseguenti l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali a partire da maggio 2023.

La seconda delibera riguarda la proposta di approvazione di modifiche allo statuto della Fondazione Pietro Giacomo Rusconi, Villa Ghigi, per l’Innovazione Urbana.

Il Consiglio proseguirà con la trattazione degli ordini del giorno fino al termine previsto alle 18.

Sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al link: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBolognae sulla nuova piattaforma Digital for Democracy a questo link https://www.digital4democracy.com/seduteonline/bologna/.

