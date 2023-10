Lunedì 16 ottobre la presentazione alla città della Variante al Piano Urbanistico Generale di Bologna

BOLOGNA –, negli spazi di Bologna Attiva, sarà presentata alla città la(PUG) di Bologna.A due anni dall’entrata in vigore del Piano, il Comune di Bologna sta infatti lavorando a una Variante che, nella cornice degli obiettivi strategici già individuati dal Piano, intende introdurre alcune nuove misure per rendere più efficaci le risposte a temi emersi in quest’ultimo periodo come prioritari.

L’evento pubblico PUG+ Una variante più soluzioni. Nuove misure per nuove sfide sarà quindi l’occasione per conoscere le proposte di modifiche individuate dal Comune alla luce delle grandi sfide del nostro presente a cui la città vuole dare risposta: la sostenibilità, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza del territorio e la tutela del paesaggio verso la neutralità climatica; l’abitabilità, per rendere disponibili nuovi spazi, come gli spazi in disuso, nuove abitazioni accessibili per studenti, giovani coppie, lavoratori e ricercatori internazionali; la conoscenza, affinché diventi sempre di più il motore della crescita economica, sociale, demografica della città; il governo del territorio, per favorire gli investimenti e la rigenerazione urbana prendendosi cura delle comunità.

L’incontro sarà aperto da Joan Subirats (tbc), docente di Scienza politica dell’Università Autonoma di Barcelona, già assessore alla cultura al Comune di Barcellona e Ministro spagnolo dell’Università, che avvierà i lavori introducendo i grandi temi al centro della riflessione.

A presentare le misure saranno poi l’assessore all’Urbanistica Raffaele Laudani e l’architetto Francesco Evangelisti, direttore ufficio di Piano, Dipartimento urbanistica, casa, ambiente e patrimonio del Comune di Bologna. Ci sarà uno spazio per le domande dei partecipanti.

A conclusione dell’iniziativa i partecipanti potranno assistere gratuitamente alla performance artistica Metis, un’azione coreografica e sonora a cura di Francesca Penzo e Mariagiulia Serantoni e partecipare a un piccolo aperitivo.

A breve online il programma dettagliato del pomeriggio.

Ingresso libero.

A questa prima presentazione seguiranno degli altri momenti informativi nei singoli quartieri di cui comunicheremo tutti i dettagli per partecipare.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Bologna e dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana nell’ambito di un percorso di informazione e di accompagnamento all’approvazione della Variante, su cui sono aperte le osservazioni fino al 13 novembre.

Per maggiori informazioni: http://dru.iperbole.bologna.it/piano-urbanistico-generale-variante-I

Programma di lunedì 16 ottobre

DumBO, via Casarini 19

Capannone Temporanea

ore 18 – Keynote speech: Juan Subirats, docente di Scienza Politica dell’Università Autonoma di Barcelona (tbc)

ore 18.45 – presentazione Variante Piano Urbanistico Generale

Intervengono:

Raffaele Laudani, assessore Urbanistica Comune di Bologna

Francesco Evangelisti, direttore ufficio di Piano, Dipartimento urbanistica, casa, ambiente e patrimonio Comune di Bologna

ore 19.30 – domande e risposte

Capannone Officina

20.30 – performance Metis, a cura di Francesca Penzo e Mariagiulia Serantoni

21 – aperitivo