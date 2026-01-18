ExtraTalent – il talent show che non ti aspettavi il 18 gennaio a Rimini

RIMINI – Il collettivo Pinkabbestia torna col talk-show femminista che dal 2017 mescola interviste, satira, arti varie, delirio organizzato, pratica gender (la teoria non basta) e lotta alle discriminazioni. Questa volta vuole esagerare e dal talk passa al talent: ma per farlo ha bisogno della collaborazione di Hot queers e di una giuria di eccezione.

Hot Queers è un tentativo in continuo fallimento di portare un po’ di queerness nelle province italiane. Dalle montagne del Trentino alle spiagge romagnole, l’obiettivo di Hot Queers è disattendere le aspettative (soprattutto di genere) e creare bolle di r-esistenza artistica in cui le persone trans, bipoc e queer sono le protagoniste.

Domenica 18 gennaio dalle ore 18 allo spazio pubblico autogestito GROTTA ROSSA (via della Lontra 40, Rimini) data unica e irripetibile alla presenza della giuria composta da:

Yoko Yamada: stand-up comedian, ha partecipato a Italia’s got talent, The Traitors, e sarà nel cast di LOL6. Attualmente in tour col suo ultimo spettacolo “Stellina scintillina”;

Papà per scelta (Carlo Tumino e Christian De Florio): attivisti, divulgatori, autori, podcaster, content creator, scrittori, sono una coppia omogenitoriale che racconta la propria esperienza di paternità non convenzionale e famiglia arcobaleno;

Lia Celi: giornalista, scrittrice, umorista, serissima nelle cose frivole e viceversa, crede nel nepotismo come forza motrice della storia;

Si esibiranno i talenti:

Carenza 503, rapper

Mine antiuomo, coverduo elettropunk di Mina

Laura Amponsah, una poeta

La Trape, queer performer

Roman, cantante

Cosa si vince? Un premio inutile e importantissimo fornito da Woodildo

per informazioni:

https://www.facebook.com/PinkabbestiaRimini/, https://www.instagram.com/pinkabbestiarimini/

prenotazioni a pinkabbestiarimini@gmail.com, 3490526509