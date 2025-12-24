IMOLA (BO) – LUCILLA

Presenta

Natale con Alman Kids

Tutta la famiglia Alman Kids riunita in teatro per festeggiare il Natale

Alman Music festeggia il Natale al Teatro comunale Ebe Stignani di Imola (BO), domenica 28 dicembre, con lo spettacolo LUCILLA PRESENTA: NATALE CON ALMAN KIDS, in una doppia recita alle ore 15.30 e alle ore 18. Sul palco si esibiranno – per la prima volta assieme – tutti gli artisti e i talent della casa di produzione più amata dai bambini per un evento unico e attesissimo dai più piccoli (e non solo), come testimonia la corsa ai biglietti andati a ruba nel giro di pochissime ore dalla messa in vendita facendo registrare il sold out.

In scena con LUCILLA, anche in veste di presentatrice, il piccolo coro imolese “La brigata canterina” diretto da Valentina Domenicali e Sebastiano Cellentani, Daisy Dot, Marie Toupie, Lillibel e, in videocollegamento, Luli Pampín e Diego Topa.

Una famiglia alla quale si è recentemente unito Teotronico, il robot pianista ideato e progettato da un altro imolese Matteo Suzzi, a cui a teatro si aggiungerà pure il “fratello” Robidone, il robot esperto della raccolta differenziata dei rifiuti.

Un Natale da festeggiare così cantando e intrattenendosi in diverse lingue, dallo spagnolo all’inglese, dal francese al tedesco alla Lis (Lingua italiana dei segni), grazie alla nuova beniamina Serenella, stimolando come sempre il divertimento e la capacità di apprendimento nei più piccoli.

Lo spettacolo comprenderà tutte le più celebri canzoni di Natale, da “Tu scendi dalle stelle” a “Feliz Navidad”, da “Jingle Bells” a “Santa Claus is coming to town” e “We wish you a merry Christmas”. I bambini e le famiglie le potranno ritrovare, assieme ad altre non comprese nel live, all’interno del cd BUON NATALE CON ALMAN KIDS. E non mancheranno le sorprese!

«Sono partita dal Sole e non vedevo l’ora di arrivare qui sulla Terra per questa occasione speciale.» racconta Lucilla «Ho sentito la felicità dei bambini fin dal Sole ed ho pensato subito: “Anch’io vorrei cantare le canzoni insieme a questi bambini”. Ed eccomi qua a rappresentare Alman Kids in Italia e, come me, tante altre artiste che rappresentano Alman Kids nel mondo. Siamo qui a festeggiare Natale per la prima volta tutti insieme. Nella maniera che preferiamo, cantando e ballando.»

LUCILLA e tutta la famiglia ALMAN KIDS vi aspettano per festeggiare il Natale insieme, domenica 28 dicembre 2025 ore 15.30 e ore 18.00, presso il Teatro Ebe Stignani di Imola (via Verdi, 1/3). Biglietti sul circuito Vivaticket al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/lucilla-presenta-natale-con-alman-kids/288187.

Per seguire

FB / IG / YT / www.lucillakids.com

Produzione: Alman kids / Alman Music – Alberto Mantovani – info@almanmusic.com

Web: Greta Tossani – office@almanmusic.com