SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) – Uscita in libreria mercoledì 30 aprile 2025

LUCIANO LIGABUE. Il poeta del rock di Antonio Piazzolla

«Ligabue è entrato nel cuore degli italiani perché ha avuto la capacità di raccontare la vita in maniera sincera, diretta, senza tanti giri di parole. Anche quando questa diventa cruda, tosta, dolorosa».

COLLANA: Ritmi

Pagine: 256

Prezzo: 18,00

EAN: 9788836164493

CONTENUTO

In quasi quarant’anni di carriera, Luciano Ligabue ha emozionato generazioni intere con i suoi testi profondi e le melodie indimenticabili, diventate negli anni la colonna sonora della vita di tanti giovani adolescenti. Ventiquattro dischi pubblicati (finora) e un Premio Tenco, tra gli oltre sessanta premi ricevuti, ci ricordano quanto la sua carriera abbia segnato il panorama musicale italiano. Il rapporto speciale coi fan, poi, lo distingue dai colleghi e il record europeo di spettatori paganti per un concerto di un singolo artista, mantenuto per dodici anni, né è la dimostrazione pratica: nel 2005, nella sua Reggio Emilia, accorsero oltre 165mila persone. Dall’esordio con gli Orazero alla consacrazione tra i grandi raggiunta con Buon compleanno Elvis!, passando per la regia, i libri e le tante collaborazioni, Antonio Piazzolla racconta, tra canzoni e frammenti di vita, il percorso che ha portato un timido ragazzo emiliano a diventare uno dei più grandi artisti del nostro Paese.

AUTORE

Antonio Piazzolla (Foggia, 1992) è giornalista pubblicista. Ha collaborato con diversi quotidiani nazionali occupandosi di scienza, cultura e sport. Vincitore del Premio nazionale di divulgazione scientifica 2016 nella categoria Under 35, è il fondatore del quotidiano sportivo online Lagoleada.it, di cui è anche il direttore. Per Diarkos ha pubblicato Black Sabbath e Ozzy Osbourne (2024).