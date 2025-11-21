ll Top Club Show Dinner si trasforma nello Studio 54: arriva Kenny Carpenter da New York

RIMINI – Il Top Club Show Dinner continua a sorprendere il pubblico con eventi esclusivi e di grande richiamo. Venerdì 21 novembre il locale di Miramare ospiterà una serata che si preannuncia straordinaria: Studio 54 Party, un Dinner Show dedicato al leggendario club newyorkese simbolo della disco music e dell’edonismo anni Settanta.
Protagonista assoluto dell’evento sarà Kenny Carpenter, guest star internazionale e figura storica dello Studio 54. Direttamente da New York City, Carpenter è uno dei DJ che hanno segnato l’epoca d’oro della disco, facendo ballare artisti e icone mondiali come Andy Warhol, Michael Jackson, Cher e Diana Ross. Il suo nome è sinonimo di qualità, energia e autenticità: una vera leggenda vivente della consolle.
Ad accompagnarlo, la musica di Sangio al DJ set e la voce di Chicco Mc, per un Dinner Show che promette di fondere spettacolo, eleganza e divertimento in un’atmosfera senza tempo.
Dalle 21:00 il pubblico potrà scegliere tra due formule per la cena:
• Cena servita (menu di carne o pesce) al costo di 40 euro
• Gran Buffet a 30 euro
Entrambe le opzioni includono bevande (una bottiglia di vino ogni quattro persone o una bibita a testa).
Dalle 23:00 inizierà il dopocena, con ingresso e drink inclusi:
• Donna: 15 euro
• Uomo: 20 euro
I biglietti sono già disponibili online sul portale ticketnation.it/frontemare.848, mentre le prenotazioni per la cena possono essere effettuate sul sito frontemarerimini.it/prenotazione.
Il Top Club Show Dinner, situato in Viale Principe di Piemonte 30 a Miramare di Rimini, conferma così il proprio ruolo di riferimento per la nightlife della Riviera, capace di coniugare intrattenimento, spettacolo e ospiti internazionali di altissimo livello.
Per informazioni e prenotazioni: 0541 478542.
Una notte che farà rivivere la magia dello Studio 54, tra luci, musica e glamour: un viaggio nell’epoca d’oro della disco che il pubblico del Top Club non potrà dimenticare.