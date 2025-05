Un nuovo progetto di volontariato e cittadinanza attiva a Russi. Dal 23 al 27 giugno, un’esperienza per i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 19 anni residenti a Russi che frequentano le scuole di Ravenna o dell’Unione Romagna Faentina

RUSSI (RA) – Per il terzo anno consecutivo il Comune di Russi diventa parte di ”Lavori in Comune” e di “Lavori in Unione“, i progetti di volontariato e cittadinanza attiva rivolti a ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni e promossi rispettivamente dall’assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna e dall’Unione Romagna Faentina.

Il nostro territorio, privo di scuole superiori, propone ai ragazzi residenti a Russi che frequentano le scuole superiori di Ravenna e dell’Unione Romagna Faentina un laboratorio dal titolo “Liber-azione creativa” che si svolgerà dal 23 al 27 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, e che vedrà i partecipanti impegnati nella realizzazione di un murale dedicato ai protagonisti della Liberazione per celebrarne l’80° anniversario. Le attività si svolgeranno presso l’ex Lavatoio adiacente alla Biblioteca comunale di Russi (via Godo Vecchia n. 8/2) in collaborazione con ANPI sezione Russi e l’Associazione culturale Artej – Ritagli d’arte.

Il percorso mira a favorire la cultura della partecipazione attiva alla vita della città, del senso civico, e della conoscenza della storia della liberazione, offrendo ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi con il mondo del volontariato e di impegnarsi in attività a favore della comunità.

Ai partecipanti frequentanti le scuole di Ravenna verrà rilasciato un attestato di frequenza utile per il riconoscimento di eventuali crediti scolastici. Per il progetto russiano, i posti disponibili sono 20 (10 per le scuole ravennati e 10 per quelle dei Comuni dell’Unione Romagna Faentina).

Il primo giorno di attività, il punto di ritrovo sarà presso il Municipio di Russi (piazza Farini 1) alle ore 9.00.

LAVORI IN COMUNE

RAGAZZI RESIDENTI A RUSSI E FREQUENTANTI LE SCUOLE DI RAVENNA : MODALITA’ DI ISCRIZIONE

ISCRIZIONI TELEFONICHE NEI GIORNI 20, 21, 22 e 23 maggio, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, ai numeri seguenti, attivi solo nei giorni e orari delle iscrizioni

3299079569 – 3316378678 – 3346120253

3371633765 – 3351938397 – 3346762223

(telefoni non abilitati a ricezione/invio SMS e WHATSAPP)

Non verranno accettate richieste di iscrizione pervenute via mail

A partire dal 26 maggio per informazioni ed eventuali iscrizioni residue, inviare una mail a magliettegialle@comune.ra.it, indicando un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

Le iscrizioni avvengono esclusivamente per via telefonica, nelle date e negli orari indicati. Per ogni telefonata si possono iscrivere al massimo due persone.

Tenete a portata di mano il codice fiscale, il numero del laboratorio al quale volete iscrivervi (quello di Russi è il n. 88) e un indirizzo mail valido, al quale riceverete il link per completare on line la vostra iscrizione. Compilate tutti i campi e inviate subito per confermare l’iscrizione.

Le iscrizioni telefoniche possono essere fatte direttamente dai partecipanti, anche se minorenni.

Il 10 giugno, alle ore 10.30, a Palazzo Rasponi verrà consegnata la maglietta gialla distintiva del progetto a tutti gli iscritti. La partecipazione alla consegna della maglietta concorrerà al raggiungimento delle ore formative necessarie per i crediti scolastici. Agli assenti la maglietta verrà data il giorno di avvio del laboratorio.

Maggiori informazioni sul sito del Comune di Ravenna: https://www.comune.ra.it/news/lavori-in-comune-2025/

LAVORI IN UNIONE

RAGAZZI/E RESIDENTI A RUSSI E FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’UNIONE ROMAGNA FAENTINA: MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per informazioni e iscrizioni: Ufficio Cultura Comune di Russi, Via Cavour n. 21; lunedì, mercoledì, venerdì 9.00-12.00, martedì e giovedì anche 15.00-17.00.

Tel: 0544 587641 o mail: cultura@comune.russi.ra.it

Maggiori dettagli sui Lavori in Unione sono disponibli sul sito dell’Unione Romagna Faentina: https://www.romagnafaentina.it/