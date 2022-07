IMOLA (BO) – Domenica 10 luglio, circa 750 triatleti si sono dati appuntamento sulle sponde del Lago di Ledro, in Trentino, per il Ledroman, triathlon su distanza sprint che ogni anno attira sempre un numero molto elevato di atleti, e che ogni anno è sempre partecipata da qualche atleta della squadra imolese.

Al via erano presenti: Franco Dalmonte, che ha concluso la gara in 1h18’55 , al 35° posto di categoria M3 e Fiorenzo Rinaldi, per lui 11° posto di categoria M5 in 1h25’49.