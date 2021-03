BOLOGNA – leChicche di Marzo

Un veloce ripasso delle uscite di Marzo dei nostri editori

Da quassù

Testo di Cristina Caboni

Illustrazioni di Flavia Cuddemi

Traduzione in sardo Salvatore Mossa

Traduzione in inglese Ellen Pala e Davide Artizzu

“La storia di San Sperate ci dice che, anche partendo da condizioni in apparenza sfavorevoli, si può fare qualcosa per migliorare la propria esistenza e cambiare le sorti del luogo in cui si vive”. (Flavia Cuddemi)

Da piccolo centro contadino a Paese Museo famoso in tutto il mondo. La straordinaria storia della rinascita di San Sperate, in Sardegna, ispira un evocativo albo illustrato dal messaggio universale. Perché l’arte, la ricerca della bellezza e il coraggio di osare possono cambiare le sorti del luogo in cui si vive e abbattere ogni barriera.

Le parole dell’autrice sarda Cristina Caboni, straordinaria figlia del Paese Museo, accompagnano il lettore in un viaggio tra le preziose illustrazioni dell’esordiente Flavia Cuddemi, vincitrice del premio SansperArte Paese Museo, a cui hanno partecipato più di cento artisti provenienti da ogni angolo del mondo.

Un libro dal registro artistico e la forte connotazione internazionale, con testo in tre lingue: italiano, sardo e inglese. Un albo da collezionare.

in libreria dal 25 Marzo

CAMELOZAMPA

FLIX

Scritto e illustrato da Tomi Ungerer

Traduzione di Sara Saorin

“Flix parla di come trarre il meglio dalle nostre differenze – siamo tutti uguali e tutti diversi. Ognuno ha qualcosa da offrire” (Tomi Ungerer)

Con Flix torna in Italia il genio di Tomi Ungerer.

Una storia potente e attualissima sul razzismo, dall’umorismo sovversivo

Una satira graffiante sulla nostra società, una bella storia che lascia una sensazione di speranza, deliziose illustrazioni colme di dettagli da scoprire. Ci sono tutti gli ingredienti del più classico Tomi Ungerer in Flix, un capolavoro che finalmente Camelozampa riporta in Italia.

in libreria dal 18 Marzo

GRANPA’ alta leggibilità

Scritto da Christophe Léon

Traduzione di Sara Saorin

Copertina di Giovanni Nori

“I grandi temi della vita… il meglio che si può trovare tra le righe di una storia” (LiBeR)

John, 16 anni, vive col nonno in un ranch in Colorado. Di notte, vanno assieme a sabotare le ruspe dell’Arizona Oil Company, che vuole privarli della loro terra per trasformarla in un campo petrolifero.

Un western ecologico, un racconto commovente sul rapporto tra nonni e nipoti e sull’importanza di opporsi alle ingiustizie, anche quando la partita sembra persa in partenza.

La nuova edizione ad alta leggibilità di Granpa’ utilizza il font EasyReading, oltre ad altri appropriati accorgimenti (dimensioni del font, interlinea, allineamento a sinistra, carta color crema) per rendere la lettura più semplice per tutti, anche i lettori con dislessia.

in libreria dal 25 Marzo