Le commissioni consiliari di mercoledì 9 marzo

Le sedute si terranno in videoconferenza e in diretta streaming sul canale YouTube del Comune

BOLOGNA – Mercoledì 9 marzo sono in programma tre commissioni consiliari. Le sedute si terranno in videoconferenza e saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna: https://www.youtube.com/ComuneDiBologna

Alle 9, la commissione “Commercio, turismo, lavoro, economia di vicinato” si riunirà per esaminare un’udienza conoscitiva sulla gestione raccolta rifiuti e sulla gestione dei rapporti lavorativi con gli addetti del settore, richiesta dal gruppo Fratelli d’Italia.

Alle 11, la commissione “Scuola, antimafia, legalità democratica, coesione sociale, cultura e giovani, Europa e attività internazionali” si riunirà per esaminare un’udienza conoscitiva, promossa dal gruppo Fratelli d’Italia, su una mappa dei servizi per l’infanzia in relazione alle tendenze sociodemografiche cittadine. A seguire, verrà esaminato un ordine del giorno sul tema del tampone al personale dei nidi e scuole dell’infanzia, presentato dal gruppo Fratelli d’Italia.

Alle 14.30, la commissione “Parità e pari opportunità” si riunirà in seduta congiunta con la commissione “Scuola, antimafia, legalità democratica, coesione sociale, cultura e giovani, Europa e attività internazionali” per esaminare un’udienza conoscitiva, richiesta dai gruppi di maggioranza, sul piano per l’uguaglianza della Città metropolitana sui percorsi e obiettivi principali che riguardano politiche e cultura di pari opportunità e di contrasto alla violenza di genere.