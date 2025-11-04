Le commissioni consiliari di mercoledì 5 novembre

Le sedute si terranno in videoconferenza e in diretta streaming sul canale YouTube del Comune
BOLOGNA – Mercoledì 5 novembre sono in programma tre commissioni consiliari.
Le sedute si terranno in videoconferenza e saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna
Alle 9, la commissione “Commercio, turismo, lavoro, economia di vicinato” si riunirà in seduta congiunta con la commissione “Salute, welfare, politiche per le famiglie, la comunità e delle fragilità”, per due udienze conoscitive sulle condizioni abitative della terza età, richieste rispettivamente dal presidente Roberto Fattori e dalla consigliera Antonella Di Pietro (Partito democratico).
Alle 11, la commissione “Scuola, antimafia, legalità democratica, coesione sociale, cultura e giovani, Europa e attività internazionali”, si riunirà per tre udienze conoscitive sull’allestimento di Palazzo Pepoli, richieste rispettivamente dalla consigliera Paola Francesca Scarano (Fratelli d’Italia), Cristina Ceretti (Partito democratico) e Samuela Quercioli (Bologna ci piace).
Alle 14.30, la commissione “Parità e pari opportunità” si riunirà per un’udienza conoscitiva sull’intersessualismo, promossa dalla presidente Porpora Marcasciano.
