Le commissioni consiliari di mercoledì 29 ottobre

BOLOGNA – Mercoledì 28 ottobre sono in programma tre commissioni consiliari.

Le sedute si terranno in videoconferenza e saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna

Alle 9, la commissione “Commercio, turismo, lavoro, economia di vicinato” si riunirà per un’udienza conoscitiva richiesta dal presidente Fattori con tema “Aggiornamento Bologna e i suoi Quartieri e il Centro Storico”, vedi pagina web: https://inumeridibolognametropolitana.it/studi-e-ricerche/aggiornamento-bologna-e-i-suoi-quartieri-e-il-centro-storico

Alle 11, la commissione “Scuola, Antimafia, Legalità Democratica, Coesione Sociale, Cultura e Giovani, Europa e Attività Internazionali”, si riunirà in seduta congiunta con la commissione “Affari Generali e Istituzionali” per trattare tre udienze conoscitive relative alle azioni di contrasto alla violenza e al disagio giovanile. La prima udienza è richiesta dalla consigliera Quercioli (Bologna ci piace), la seconda dal consigliere Pizza (Fratelli d’Italia), la terza dai consiglieri Gaigher e De Giacomi (Partito democratico).

Alle 14.30, la commissione “Parità e Pari Opportunità” si riunirà per un’udienza conoscitiva promossa dalla presidente Marcasciano avente come tema “Gender Bender 2025: un grande Festival produttore di arte, cultura, creatività che attraversa e arricchisce Bologna e il mondo”.