Le commissioni consiliari di mercoledì 27 maggio

BOLOGNA – Mercoledì 27 maggio sono in programma tre commissioni consiliari.

Alle 9, la commissione “Commercio, turismo, lavoro, economia di vicinato” si riunirà in seduta congiunta con la commissione “Scuola, Antimafia, Legalità Democratica, Coesione Sociale, Cultura e Giovani, Europa e Attività Internazionali” per un’udienza conoscitiva richiesta dal consigliere Piazza (Partito democratico) a tema “Arte delle sfogline Bolognesi e gli abbinamenti vino-cibo nella gastronomia bolognese”.

La seduta si terrà in videoconferenza e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna

Alle 11.30, la commissione “Scuola, antimafia, legalità democratica, coesione sociale, cultura e giovani, Europa e attività internazionali” si riunirà per un’udienza conoscitiva con visita alla mostra “Michelangelo Pistoletto. Dalla Cittadellarte allo Statodellarte”, a cura di Silvia Evangelisti.

Ritrovo a Palazzo Boncompagni, in via del Monte 8.

Alle 14.30, la commissione “Parità e Pari Opportunità” si riunirà per un’udienza conoscitiva proposta dalla presidente Marcasciano avente come tema “Le voci e le istanze dei genitori nel mondo LGBTQIA..”.

La seduta si terrà in videoconferenza e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Bologna: https://www.youtube.com/ConsiglioComunaleBologna