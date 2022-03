Lavori in corso in città: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 14 marzo

In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati

BOLOGNA – Questi i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 14 marzo. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

I principali lavori stradali sono anche sulla mappa online.

Guarda la mappa al link: https://mappalavoristradali.comune.bologna.it/

Lavori in attivazione

Via Calabria dal 16 marzo, istituzione di un senso unico di circolazione da via Sardegna verso via degli Ortolani, per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale compresi gli incroci con le varie strade laterali. Termine previsto: 23 marzo

Largo Cardinale Lercaro dal 14 marzo, sul marciapiede lato nord che costeggia il parco Lunetta Gamberini e parte della carreggiata adiacente, modifiche temporanee della sosta e della viabilità pedonale per lavori di rifacimento dei marciapiedi, miglioramento e riqualificazione della sicurezza dei percorsi pedonali. Termine previsto: 10 giugno

Via Malvolta dal 14 marzo, avrà restringimenti di carreggiata per lavori di rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi a tratti sull’intera via. Termine previsto: 27 marzo

Via Procaccini dal 14 marzo, realizzazione della Piazza Scolastica all’altezza del civico 7. I lavori interesseranno parzialmente anche gli incroci con via Di Vincenzo e via Da Faenza. Termine previsto: 22 marzo

Piazza Puntoni dal 15 marzo, avrà restringimenti di carreggiata per la realizzazione di uno scivolo disabili per il collegamento del portico e l’attraversamento pedonale in corrispondenza del civico 1, con sistemazione della pavimentazione in cubetti di porfido. Termine previsto: 18 marzo

Lavori in corso

Via dell’Angelo Custode, dall’incrocio con via Toscana a via del Picchio, ha un restringimento della carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per il transito veicolare per lavori di riqualificazione della rete viaria e dei marciapiedi. Termine previsto: 30 aprile 2022.

Via Albani, tra via Serra e via Antonio di Vincenzo è a senso unico in direzione via Antonio di Vincenzo per lavori edili. Termine previsto: 31 agosto

Via del Triumvirato, dalla rotonda Faccioli (tangenziale) alla rotonda Vicinelli (sottopasso ferroviario) ha un restringimento della carreggiata con il mantenimento di una corsia per senso di marcia e eventuale senso unico alternato regolato da movieri nella fascia oraria 9.30-16.30, per lavori di messa in sicurezza dei percorsi pedonali e di rifacimento delle reti di raccolta delle acque. Termine previsto: 1 aprile

Via Stalingrado, in corrispondenza del sottovia tangenziale, ha un restringimento della carreggiata da due a una corsia di marcia, per lavori della società Autostrade di manutenzione straordinaria alle spalle del ponte. Termine previsto: 31 marzo.

Via Stalingrado, nella semicarreggiata direzione centro tra l’incrocio con il ponte ferroviario in corrispondenza di via O. Bonvicini e l’incrocio con via della Manifattura, ha un restringimento della carreggiata da tre a due corsie di marcia. Interruzione della pista ciclabile presente in via della Manifattura direzione centro all’incrocio con via Ferrarese e deviazione delle biciclette sulla pista ciclabile di via Ferrarese, per lavori stradali relativi alla realizzazione del Nuovo Tecnopolo Termine previsto: 31 marzo.

Via della Manifattura chiusa all’ingresso dell’area parcheggio su via Ferrarese per lavori di realizzazione del Tecnopolo. Termine previsto: 31 dicembre 2023 .



Parco dei Cedri, alla passerella sul Torrente Savena restringimento del percorso ciclopedonale per indagini di verifica strutturale e messa in sicurezza del ponte. Termine previsto: giugno 2022.

Piazza Roosevelt-Via della Zecca modifica della circolazione per i lavori di risanamento ai muri esterni del palazzo sede della Prefettura, con sospensione temporanea del telecontrollo su via Ugo Bassi solo per i transiti in uscita. Termine previsto: 22 agosto

Via Tanari Vecchia è chiusa in corrispondenza del civico 7 nelle giornate dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 9-12.30 e 15-16.30, per lavori di ricostruzioni a seguito di edificio demolito. Termine previsto: 21 giugno

Via di Corticella tra il civico 98/E e via Bassanelli, ha dei restringimenti di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiede. Termine previsto: 18 marzo

Via Emilia Ponente, ponte stradale sul fiume Reno denominato “Pontelungo”, senso unico di circolazione con direzione Bologna centro per lavori di consolidamento, riqualificazione e adeguamento del ponte stradale. Modifiche della viabilità anche nelle strade vicine: via Agucchi, via della Pietra e via Speranza. Termine previsto: 8 luglio 2024

Via di Monte Albano tra il civico 5 e il civico 17, dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 16.30, tratto chiuso per lavori di sostituzione della condotta idrica Hera esistente e rifacimento allacciamenti. Termine previsto: 18 marzo

Via Casteldebole in corrispondenza del cavalcavia autostradale raccordo di Casalecchio, ha un restringimento di carreggiata con mantenimento di una corsia per il transito veicolare e istituzione di senso unico alternato per lavori di manutenzione della società Autostrade. Termine previsto: 17 marzo

Via Andrea Costa, da viale Carlo Pepoli a via Luigi Busi, ha un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia con eventuale istituzione del senso unico alternato nella fascia oraria 9.30-16.30, per lavori di riqualificazione dei percorsi pedonali. Termine previsto: 31 marzo

Via Leandro Alberti da via Masi a via Laura Bassi Veratti, senso unico di circolazione per lavori di ripristino fognatura e marciapiedi. Fino al 25 marzo il cantiere sarà presente anche nel tratto dal civico 44 al civico 44/a su marciapiede e parte della carreggiata adiacente. Termine previsto: 31 marzo

Via Bondi ha dei restringimenti della carreggiata per lavori di rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi e sistemazione della zona di sosta. Termine previsto: 27 marzo

Via Persicetana Vecchia e via della Salute, da via Persicetana Vecchia a via dell’Ospedaletto, hanno un restringimento della carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia e eventuale senso unico alternato, per lavori di realizzazione di una nuova pista ciclabile. Termine previsto: 14 maggio

Via Paglia dal giorno 19 febbraio, tratto da via Tovaglie al civico 1, sarà chiuso per lavori edili. Entrata e uscita veicoli autorizzati dal lato di via solferino. Termine previsto: 30 marzo

Via Bentini, dal civico 7 al civico 17, ha un restringimento di carreggiata con mantenimento di almeno una corsia di marcia e istituzione di un senso unico alternato per lavori di manutenzione straordinaria condotta gas. Termine previsto: 1 aprile

Via del Triumvirato in corrispondenza del civico 1/9 all’altezza del parcheggio pubblico del Giardino G.Fabbri, dalle 19 del 18 marzo alle 12 del 21 marzo, avrà un restringimento di carreggiata con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare e istituzione di un senso unico alternato, per lavori Hera di collegamento alla rete idrica. In caso di rilevata necessità, in orario notturno dalle 23 alle 6, il senso unico alternato sarà regolato da semaforo di cantiere.

Via Castiglione, da via Sabbioni al civico 150, ha un restringimento della carreggiata con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare e istituzione del senso unico alternato dalle 9.30 alle 16.30, per lavori di realizzazione nuovi impianti di illuminazione pubblica. Terminati i lavori su via Castiglione, il cantiere proseguirà su via Putti, dalla rotonda all’incrocio con via Castiglione fino a Piazzale Bacchelli con le stesse modifiche alla viabilità. Termine previsto: 30 marzo

Via del Gomito e via Calamosco , dalla Rotonda Vigili del Fuoco a via San Donato, dal 2 marzo ha un restringimento di carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per il transito veicolare con istituzione di un senso unico alternato in caso di necessità, per lavori di realizzazione percorsi ciclabili-Progetto Biciplan. Termine previsto: 31 luglio

Via Marzabotto lavori di potatura alberi. L’intervento sarà realizzato in più fasi con un senso unico da via Emilia Ponente a via Pasubio nel tratto interessato ai lavori, dalle 8 alle 16.30, al fine di limitare i disagi per la viabilità. Termine previsto: 18 marzo

Via Alberto Rovighi in corrispondenza del civico 1, ha un restringimento della carreggiata con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare con istituzione di un senso unico alternato dalle 9.30 alle 16.30, per lavori di ricostruzione di un edificio privato. Termine previsto: 24 marzo

Via dei Lamponi da Largo Cardinale Lercaro a via degli Orti, lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi, riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali. Termine previsto: 31 maggio

Via San Donato carreggiata direzione centro, da circa 30 metri prima del cavalcavia dell’autostrada A 14 a circa 30 metri dopo, ha un restringimento di carreggiata da due a una corsia co n chiusura di quella di destra per lavori di manutenzione straordinaria della società Autostrade per l’Italia. Temine previsto: 30 settembre