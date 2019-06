Lavori in corso a Bologna: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 3 giugno

Da lunedì 3 a sabato 22 giugno, restringimenti di carreggiata in un tratto di via Santo Stefano, via Farini, via de’ Carbonesi e via Barberia, per il ripristino della pavimentazione dopo le recenti precipitazioni

BOLOGNA – Questi i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 3 giugno. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in corso

In via Irnerio, prosegue fino al 10 luglio la chiusura del corsello posto tra la banchina di fermata in prossimità di piazza di Porta San Donato e il portico del civico 57, per il cantiere in corso al civico 53, che sta effettuando i lavori di ricostruzione di un fabbricato.

Via Zaccherini Alvisi al civico 2, vicino all’incrocio con via Massarenti, è interessata fino al 31 dicembre da un cantiere edile di ristrutturazione di un edificio, con restringimento della carreggiata e divieto di sosta sul lato opposto della strada per mantenere il doppio senso di marcia.

Via la Bastia è ancora chiusa al transito veicolare per lavori di realizzazione delle opere relative alla nuova costruzione della variante stradale Strada Provinciale 65.

Via Larga è oggetto di restringimento della carreggiata stradale, dalla rotonda Modonesi a via del Pilastro, per l’avvio dei lavori di realizzazione di nuovi collegamenti ciclabili. Il cantiere riguarda anche via Panzini e via Sighinolfi e la realizzazione del progetto dovrebbe concludersi entro il 30 giugno.

Via Riva di Reno, nel tratto compreso tra il civico 58 e via Ugo Lenzi, è interessata da lavori Hera di rinnovo della condotta idrica fino al 31 maggio. Oltre al divieto di sosta nel tratto indicato, sarà istituito un senso unico regolato da movieri per l’esecuzione dei lavori all’incrocio con la rotatoria all’altezza di piazzale Azzarita.

Via San Vittore, all’altezza del civico 130 di via San Mamolo, è interessata dal 20 maggio da lavori di consolidamento e ripristino del muro di sostegno in corrispondenza del primo tornante, con istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere dal civico 1 al civico 3/2, con termine previsto 31 dicembre.

Via Gandino sarà chiusa in corrispondenza del civico 15, fino al 31 luglio. La chiusura si rende necessaria per i lavori di ripristino del tombinamento del Canale Savena che attraversa la via in quel punto. L’intervento richiede lo scavo completo della carreggiata stradale per rifare il solaio di copertura del canale, che risale alla metà del secolo scorso.

Lavori in fase di attivazione

Via Santo Stefano (da via Guerrazzi in direzione piazza Malpighi), via Farini, via de’ Carbonesi, via Barberia saranno interessate, da lunedì 3 a sabato 22 giugno, da lavori di ripristino della pavimentazione lapidea resa instabile dalle recenti precipitazioni. Le attività di ripristino sono state programmate nel solo orario notturno per limitare al massimo i disagi alla circolazione. Sono previsti restringimenti di carreggiata.

Piazza dell’Unità sarà interessata, all’altezza dei civici 6 e 8, dal rifacimento di un tratto della pavimentazione nella giornata di lunedì 3 giugno.

Via delle Scuole sarà chiusa, all’intersezione con via Marco Emilio Lepido, dal 3 e 7 giugno per la realizzazione di nuovo allaccio fognario.

Via Parisio sarà chiusa, dal civico 34 all’intersezione con via Cremona (compresa), l’8 giugno con divieto di transito dalle 6 alle 20.

Via Toscana sarà interessata da restringimenti della carreggiata stradale per fasi, con mantenimento del doppio senso di marcia, dal 3 al 15 giugno per lavori di realizzazione di un nuovo impianto semaforico.

Via Santa Caterina sarà chiusa all’intersezione con via Saragozza, nei pressi del civico 6/4, dal 4 al 6 giugno, dalle 9 alle 18, per lavori in un cantiere edile privato.

Via Fratelli Rosselli sarà chiusa nei pressi del civico 5 il 6 giugno dalle 9 alle 18.30 per lavori di manutenzione a un impianto di telefonia mobile.