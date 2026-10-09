Musica classica protagonista al Teatro Mazzacorati 1763

In programma cinque concerti gratuiti in tre giorni. Venerdì 9 ottobre Succede solo a Bologna propone l’esibizione di un quartetto d’archi nato in seno all’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

BOLOGNA – Cinque concerti gratuiti in tre giorni: questi gli appuntamenti organizzati da Succede solo a Bologna al Teatro Mazzacorati 1763 di via Toscana per questo fine settimana. Ad allietare il pubblico del settecentesco teatro bolognese ci saranno infatti cinque concerti di musica classica tra chitarre, lirica e un quartetto d’archi nato in seno all’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, fondata nel 2004 dal Maestro Riccardo Muti.

Proprio questo quartetto è protagonista del concerto “Piazzolla e Šostakovič per quartetto d’archi”, in programma venerdì 9 ottobre alle 21. Nel corso di questa speciale serata si esibiranno Umberto Frisoni e Michelangelo Nuti al violino, Pierpaolo Rossi alla viola e Cecilia Costanzo al violoncello. Il programma mette a confronto due compositori lontani per cultura e linguaggio, ma accomunati da una forte e personale capacità espressiva: Astor Piazzolla e Dmitrij Šostakovič. Il programma include Las cuatro estaciones porteñas di Piazzolla, quattro celebri quadri musicali dedicati alle stagioni di Buenos Aires, e il Quartetto per archi n. 8 in do minore Op. 110 di Šostakovič, che conduce il pubblico in un universo completamente diverso. Composto nel 1960, questo quartetto è tradizionalmente associato alla memoria delle vittime della guerra e del fascismo e porta in primo piano la dimensione più intima e drammatica della scrittura di Šostakovič.

Ben tre i concerti gratuiti di sabato 10 ottobre. Alle 11 c’è “Da Bach a Piazzolla: un viaggio a passo di danza”: le chitarriste Cecilia Gargano e Giulia Meano eseguiranno un programma che ha come tema la danza nelle sue molteplici forme. Le musiciste si alterneranno nell’interpretazione di brani dai linguaggi e dalle tradizioni musicali differenti: da Bach a Piazzolla, passando per Villa-Lobos, Granados, Mangoré, Leo Brouwer, fino ad arrivare a Luca Cori.

Ancora chitarra protagonista alle 17 nel concerto “Chitarra tra due mondi: da Siviglia a Caracas”. I chitarristi Gabriele Fancellu e Lorenzo Iannotti proporranno un viaggio musicale che attraversa due continenti, tra musica colta e popolare. Il programma inizia dalla Sonatina di Federico Moreno Torroba, attraversa l’Italia tra le melodie di anonimi napoletani, fino ad arrivare in Sud America con El Marabino di Antonio Lauro e Los Caujaritos di Ignacio Indio Figueredo.

A chiudere la serata, alle 21, spazio al concerto “Dall’opera alla canción latinoamericana”: pianoforte, voce e violino si fondono in una trama sonora unica per accompagnare il pubblico in un percorso musicale che spazia dall’incanto lirico di Giacomo Puccini alle travolgenti sonorità della tradizione latinoamericana, passando per Ponce, Lara e Gardel. Sul palco si esibiranno il soprano Mariana Valdés, Stefano Conticello al pianoforte e Valeria Esposito al violino.

Conclude la settimana di appuntamenti, domenica 11 ottobre alle 11, il concerto lirico “Arie d’opera: dal Salotto al Teatro”. Protagonisti il soprano Antonella Romanazzi e Marco Cadario al pianoforte, che proporranno arie d’opera e rarità da camera di Verdi, Rossini e Bellini, accostate alle trascrizioni di Liszt e di Thalberg. L’evento ha come fil rouge l’800 italiano visto attraverso l’arte di compositori comunemente rinomati per la loro produzione operistica ma che si sono dedicati anche alla stesura di brani di musica da camera, nonché di compositori che hanno omaggiato il nostro teatro con parafrasi per il pianoforte.

I concerti sono gratuiti con donazione finale facoltativa; la prenotazione è obbligatoria sul sito www.succedesoloabologna.it. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 051.2840436. Il Teatro Mazzacorati 1763 si trova in via Toscana 19.